Arroyo destaca el impulso de Cartagena al cooperativismo en la inauguración del XL Día de UcoeRM

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La apuesta por la Economía Social y el cooperativismo de Cartagena quedó patente en la celebración, este viernes 21 de noviembre, del XL Día de UcoeRM, que reunió a más de 400 personas en un acto que contó con la asistencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, que destacó el compromiso renovado del Ayuntamiento de Cartagena con el sector, a través del acuerdo firmado, hace un año con el presidente de la Unión Cooperativas Trabajo Asociado y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región, Juan Antonio Pedreño.

En este sentido, la alcaldesa subrayó acciones concretas, como la creación de una sede permanente de UCOMUR y UCOERM en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Cartagena, donde "se está acompañando a 84 personas y se han estudiado 41 proyectos de emprendimiento cooperativo, de los cuales 5 ya se han ejecutado".

Durante el evento, que también contó con la asistencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, la regidora también animó a los jóvenes "a que se apoyen en esta fórmula que es de éxito, que es un referente y que supone empleo estable y sin duda también una alta exigencia para el alumno, una calidad para el alumno que es digna de mención".

El XL Día de UCOERM, jornada dedicada a poner de relieve el valor del cooperativismo de enseñanza, con más de 40 años de historia en la Región, se ha vivido de un modo especial, coincidiendo con la capitalidad española de la economía social.