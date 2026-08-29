Arroyo: "Mientras la Delegación presume de medios, las mafias siguen haciéndose de oro con el tráfico de personas"

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha señalado esta mañana, tras conocer la llegada de una nueva embarcación con unos 50 migrantes a la costa cartagenera que "entran y salen cuando quieren". "Mientras la Delegación del Gobierno presume de medios, las mafias siguen haciéndose de oro con el tráfico de personas en esta Región".

Para arroyo, "han convertido las narcolanchas en auténticos servicios de taxi hasta Cartagena porque saben que pueden hacerlo con impunidad". En este sentido acusa al Gobierno central de una inacción "intolerable" y exige "de inmediato los medios que piden nuestros guardias civiles y nuestros policías nacionales".

Noelia Arroyo ha convocado para este lunes una Junta de Portavoces extraordinaria para analizar la situación y buscar un pronunciamiento conjunto del Pleno. "Tenemos que tener una postura conjunta de exigencia, para impedir estos enormes fallos en la frontera, que luego se convierten en problemas sociales en Cartagena", concluye.