Arroyo (PP) pide a los populares "una movilización a la altura del reto que tiene España"

La presidenta del PP de Cartagena, Noelia Arroyo, con algunos de los candidatos al 29N - PP CARTAGENA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, reunió este pasado martes al Comité de Dirección y a la Junta Directiva Local del partido en una reunión de activación electoral, en la que se han asignado las responsabilidades internas de cara a la campaña electoral que comenzará el próximo 13 de noviembre.

Arroyo ha trasladado a los 'populares' cartageneros que el partido ha pedido la mayor movilización posible, "una movilización a la altura del reto que tiene España", y ha subrayado que deben demostrar "su compromiso con España y con su presidente, Alberto Núñez Feijóo", según han informado desde el partido.

Asimismo, señaló que los 'populares' deben "conseguir que el mayor número de cartageneros tome conciencia de que esta puede ser la última oportunidad para evitar que se rompan cosas muy importantes en los fundamentos de nuestra democracia". A su juicio, es necesario dar toda la fuerza posible "a la persona más capaz para liderar la recomposición de la democracia española".

En este sentido, Arroyo destacó la "experiencia como gestor" de Feijóo tras gobernar Galicia durante trece años con cuatro mayorías absolutas consecutivas. De él también resaltó "su compromiso como demócrata, su firmeza y claridad de ideas y su respeto por el sistema democrático".

Frente a ello, la presidenta de los populares cartageneros ha acusado al Partido Socialista de "actuar con desprecio hacia quienes no le votan". Arroyo ha señalado que Pedro Sánchez "anunció en su investidura que levantaría un muro, y ese muro ha sido una de las pocas promesas que ha cumplido. Por eso Cartagena ha sufrido el desprecio, el olvido y la desidia de su Gobierno".

Como ejemplo, Arroyo ha señalado la falta de un tren directo entre Cartagena y Madrid, el retraso en la construcción de la Ciudad de la Justicia, la falta de un cuartel de Guardia Civil, el recorte del trasvase Tajo-Segura y la llegada de pateras a las costas de la Región. "Sánchez no ha solucionado un solo problema de Cartagena: los ha agravado todos", ha añadido.

Arroyo ha criticado que "mientras Ceuta vive desbordada por la crisis migratoria, Sánchez baila; mientras arden las calles, él recomienda música en TikTok. Es Nerón tocando la lira. Quiere que hablemos de los besos del partido del amor para que no hablemos del partido de Jésica, de Ábalos y del Tito Berni".

La alcaldesa ha destacado también el papel de los candidatos cartageneros del PP, Juan Luis Pedreño, Patricia Martínez Copete y Santiago López Noguera en la lista al Congreso, y Francisco Bernabé, que encabeza la del Senado, "cartageneros que conocen nuestros problemas porque los viven y que van a reforzar la mayoría que Feijóo necesita para devolver a los españoles las instituciones ocupadas por el sanchismo y a Cartagena los recursos que necesita".