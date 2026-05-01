Arroyo reivindica el trabajo como "motor de progreso" y destaca el esfuerzo del Ayuntamiento por la defensa industrial

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, la alcaldesa de Cartagena ha reivindicado "la dignidad del trabajo, el talento de los cartageneros y la capacidad de esta tierra para seguir generando oportunidades", en un momento en el que el municipio "encadena avances en empleo, pero también afronta desafíos industriales decisivos".

Y es que, Cartagena cerró marzo, el último dato disponible, con 229 desempleados menos, situando el total en 12.185 personas en paro, el mejor registro de marzo de los últimos 20 años. La reducción mensual del desempleo fue del 1,84 por ciento, por encima de la media regional (1,25%) y nacional (0,94%), mientras que en términos interanuales el descenso alcanza el 7,46%, con 982 parados menos que hace un año.

Arroyo ha subrayado que estos datos "no son fruto de la casualidad, sino del dinamismo de Cartagena, de su fortaleza turística, logística e industrial, y de una estrategia municipal que conecta empleo con formación y empresa".

En este sentido, el Ayuntamiento ha consolidado la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, una herramienta pionera que ya integra 135 entidades educativas y empresariales, orientada a adaptar la capacitación de trabajadores a las necesidades reales del tejido productivo.

Por otro lado, a través de la ADLE, el Consistorio ha impulsado además microformaciones, FP Dual, convenios con empresas industriales y formación a medida para responder a áreas con alta demanda, como defensa, naval, energía y nuevas tecnologías. "Nuestro objetivo no es solo crear empleo, sino generar empleo de calidad, cualificado y conectado con el futuro industrial de Cartagena", ha señalado.

No obstante, la regidora ha advertido de que este Primero de Mayo también debe servir para defender "el empleo que hoy está amenazado". En referencia a la situación de SABIC, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con los trabajadores y sus familias ante la incertidumbre generada por el posible cierre de la planta, que podría afectar a más de 500 empleos directos y miles de puestos vinculados a la industria auxiliar.

"El futuro de Cartagena no se entiende sin industria. Vamos a seguir defendiendo cada puesto de trabajo, reclamando transparencia, inversiones y unidad institucional para proteger nuestro tejido productivo", ha afirmado.

La alcaldesa ha reafirmado que Cartagena afronta el futuro "con ambición, con planificación y con una hoja de ruta clara: más empleo, más formación y más industria para seguir siendo uno de los grandes motores económicos del Mediterráneo español".