El artista Jaume Plensa visita la Cárcel Vieja de Murcia y deja su huella en el Libro de Oro del Ayuntamiento

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el artista Jaume Plensa, en la Cárcel Vieja - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista plástico, escultor y grabador Jaume Plensa (Barcelona, 1955) ha visitado este miércoles las instalaciones de la Cárcel Vieja de Murcia para conocer de primera mano el proceso de rehabilitación de este histórico inmueble, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recibido al artista y ha ejercido de anfitrión durante su estancia, en la que también ha rubricado su firma en el Libro de Oro del Ayuntamiento.

En su visita a la Cárcel Vieja, Plensa ha podido apreciar los efectos de la primera fase y cómo la segunda, en la actualidad en ejecución, completará la recuperación integral de este conjunto arquitectónico.

Al hilo, Ballesta ha indicado que "estamos trabajando para que este espacio se convierta en un lugar de excelencia. Mientras que la primera parte es para artistas locales que están empezando, queremos que también sea un referente de exposiciones que marquen un antes y un después, no solamente en esta ciudad sino en España y en el mundo".

El regidor ha añadido que uno de los objetivos es que "Murcia sea conocida como uno de los lugares de la cultura contemporánea más importantes en todo el panorama internacional".

LUGAR DE REFERENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

El Ayuntamiento trabaja en el diseño de los nuevos usos que tendrá la antigua prisión provincial, al objeto de "convertirla en el epicentro de la cultura en Murcia, un lugar de referencia del arte contemporáneo en todas sus disciplinas y un espacio de encuentro para el tejido social y cultural de la ciudad, con propuestas activas durante todo el año".

Para ello, el proyecto se articula en dos fases. La primera, en funcionamiento desde hace dos años, ha consolidado y dinamizado el espacio, también desde el punto de vista cultural. Así, alberga exposiciones e instalaciones de pequeño formato, así como actividades vinculadas al arte contemporáneo.

De hecho, hace una semana se presentó la nueva programación cultural para este trimestre, estructurada en 10 bloques temáticos y con más de 50 actividades de septiembre a diciembre entre sesiones de música contemporánea, videoarte, instalaciones, foros y espacios de debate.

La fase II, en proceso de rehabilitación, contará con cerca de 2.000 metros cuadrados de zonas y amplias salas diáfanas, lo que permitirá albergar grandes ciclos expositivos de artistas internacionales.

En este contexto, el Consistorio, a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, mantiene contacto con artistas internacionales, como Plensa, para darles a conocer el proyecto y las posibilidades expositivas de la Cárcel Vieja.

Durante los próximos meses, otros artistas de relevancia internacional se sumarán a esta iniciativa, "consolidando la transformación de la Cárcel Vieja en un espacio cultural de excelencia".