Asaja, COAG y UPA piden a las Administraciones "que escuchen las reivindicaciones del sector y den respuestas"

MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, convocantes de las movilizaciones que han protagonizado agricultores y ganaderos en la Región de Murcia este jueves exigen a las Administraciones que "escuchen con atención las reivindicaciones del sector agrario y les den respuestas efectivas, atendiendo al respaldo social expresado en la calle".

Alfonso Gálvez (ASAJA), José Miguel Marín (COAG) y Marcos Alarcón (UPA) han destacado "la ejemplaridad" con la que se han desarrollado los actos de protesta realizados hoy en las carreteras de la Región y el reparto de productos agrarios en la ciudad de Murcia. Además, han agradecido la colaboración de la Delegación del Gobierno y la "proporcionalidad en la actuación de los distintos cuerpos de la Guardia Civil, que han permitido gestionar eficazmente los eventuales episodios de tensión que se han producido".

Las organizaciones agrarias han calificado las movilizaciones de hoy como un "rotundo éxito", según informaron en una nota de prensa conjunta.

"El respaldo a las reivindicaciones planteadas --que han contado con el apoyo de Scrats, Fecoam, Proexport y Apoexpa--, expresa de forma nítida y contundente la preocupación e incertidumbre con la que agricultores y ganaderos enfrentan la orientación de la Comisión Europea para la futura PAC y su política de acuerdos comerciales", han indicado, así como "los riesgos para el regadío que se derivan de las actuaciones de la Administración General del Estado sobre el funcionamiento del acueducto Tajo-Segura y la explotación de los acuíferos y la rémora de la administración regional para vigilar el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria que debe asegurar precios justos para los productos agrarios".

Estas y el resto de reivindicaciones planteadas, aseguran las organizaciones, "deben encontrar respuesta inmediata de las administraciones, en forma de compromisos políticos y presupuestarios que generen confianza en la profesión agraria en la viabilidad económica y el futuro de sus explotaciones, lo que debe permitir la apuesta por las inversiones y la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la incorporación de jóvenes al sector de forma comprometida y duradera".

Para las organizaciones, la respuesta y compromisos que se obtengan "constituirán los elementos sobre los que tomarán decisiones sobre actuaciones futuras", puesto que manifiestan su "compromiso inquebrantable" de seguir defendiendo al sector, como sus legítimos representantes e interlocutores ante las administraciones.

Por último, han agradecido a los agricultores y ganaderos que hoy han participado en las movilizaciones y les han felicitado por "su compromiso en defensa de un modelo de agricultura familiar y profesional, que ocupa y gestiona el territorio y las zonas rurales y desfavorecidas de la Región de Murcia proporcionando alimentos sanos, seguros y saludables a los consumidores contribuyendo a la soberanía alimentaria europea".