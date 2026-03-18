Asamblea aprueba por unanimidad un plan para implantar baños y cambiadores inclusivos en edificios públicos autonómicos

Pleno de la Asamblea Regional - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles, con el apoyo de todos los grupos, la elaboración de un plan autonómico para implantar de forma progresiva baños y cambiadores inclusivos en edificios y espacios públicos de titularidad autonómica, una medida impulsada por el PSOE orientada a garantizar la dignidad y la inclusión de personas con gran dependencia y sus familias.

Durante el Pleno, la diputada socialista Toñi Abenza ha defendido que esta propuesta responde a una necesidad "real y urgente" y ha denunciado situaciones de exclusión que obligan a muchas familias a atender a sus hijos "en el suelo de un baño, en un parque o incluso en plena calle". "La inclusión no se proclama, se construye; la inclusión no se mendiga, se garantiza", ha afirmado.

Abenza ha subrayado que disponer de estos espacios supone "la diferencia entre poder salir de casa o quedarse encerrados" y ha apelado a la responsabilidad institucional para poner en marcha un plan "serio, con calendario, financiación y objetivos medibles". La moción ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios. Desde Vox, María Eugenia Sánchez ha asegurado que su formación no permitirá que estas familias "tengan que mendigar dignidad y respeto", mientras que José Luis Álvarez-Castellanos,diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, ha valorado la iniciativa y la ha vinculado al desarrollo del plan regional de accesibilidad. Por su parte, la diputada del PP Sonia Ruiz ha defendido que avanzar en accesibilidad es "avanzar en libertad".

Antes del debate de las mociones, el Pleno ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en respaldo a los trabajadores de las empresas auxiliares de SABIC. El texto ha reclamado la adopción de "mecanismos fiscales extraordinarios" para reducir costes de producción y garantizar la continuidad de la actividad industrial, así como que Cartagena sea considerada "zona industrial preferente" para captar fondos de reindustrialización. Además, la Cámara ha reafirmado su compromiso para mantener el empleo y atraer inversiones, apelando a la unidad de acción entre administraciones y agentes sociales.

En materia medioambiental, la Cámara ha rechazado la moción del Grupo Mixto sobre medidas frente a la contaminación por metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena, tras prosperar la enmienda a la totalidad del PP con sus votos a favor y la abstención de Vox. La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha denunciado la "ocultación" de informes encargados a la UPCT y ha afirmado que "han mentido desde la Consejería", advirtiendo de niveles "altísimos" de contaminación en zonas próximas a la Sierra Minera.

José Luis Álvarez-Castellanos ha reclamado que la consejera "dé la cara" y facilite los documentos, mientras que la socialista Carmina Fernández ha acusado al Gobierno regional de falta de transparencia y ha reiterado la petición de dimisión de la titular de Agricultura. Desde el PP, Jesús Cano ha defendido la enmienda de su grupo al considerar que la moción generaba "alarmismo" y ha asegurado que el Ejecutivo regional trabaja "con rigor técnico". Vox, a través de Pascual Salvador, ha criticado la "gestión muy torpe" de la Consejería, pero ha rechazado una iniciativa que, a su juicio, pretendía "sentenciar a los agricultores".

El Pleno también ha aprobado, con los votos de PP y Vox, una moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a retomar las obras de regeneración de la bahía de Portmán. La diputada María Casajús ha defendido recuperar el proyecto original de dragado y retirada de estériles y ha acusado al Ministerio de optar por "sellar los residuos" y "resignarse a la degradación". "No hablamos de imposibilidad técnica, sino de una decisión política", ha afirmado.

El Grupo Mixto ha defendido una alternativa basada en un dragado parcial y ha cuestionado la viabilidad del proyecto inicial, mientras que Vox ha apostado por una regeneración integral con colaboración público-privada. Desde el PSOE, Manuel Sevilla ha criticado la iniciativa del PP por "romper el acuerdo" alcanzado previamente y ha defendido que el Gobierno central trabaja en una solución "segura y viable" basada en criterios técnicos.

Por último, la Cámara ha aprobado una moción de Vox de reconocimiento a los padres con motivo del día de San José, con el apoyo de PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo del Grupo Mixto. El diputado de Vox Rubén Martínez ha defendido que la figura del padre es "esencial" para la familia y ha denunciado su "demonización" en la sociedad actual.

La diputada María Marín, por su parte, ha criticado que la iniciativa no incluyera medidas concretas y la ha calificado de "moción para poner una chapita", mientras que el socialista Juan Andrés Torres ha defendido que el apoyo real a los padres pasa por políticas de conciliación y corresponsabilidad. El PP, por su parte, ha respaldado la iniciativa y ha reivindicado el papel de la paternidad como "pilar fundamental" en la sociedad.