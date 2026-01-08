La Asamblea celebrará dos plenos extraordinarios en enero para abordar el trasvase y una sesión de control al Gobierno

Reunión de la Diputación Permanente - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha acordado en su reunión de este jueves habilitar un periodo extraordinario de sesiones durante el mes de enero, prolongando así la actividad parlamentaria más allá del 23 de diciembre, fecha en la que terminó el periodo ordinario.

Esto incluye dos sesiones plenarias, una de impulso al Consejo de Gobierno para debatir y votar iniciativas parlamentarias, y otra de control, en la que comparecerán el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. A continuación, la Junta de Portavoces ha ordenado ambas sesiones.

Así, el Pleno de impulso se celebrará el próximo miércoles 14 de enero, a las 12 de la mañana, con seis mociones, una de Vox sobre "defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria"; una del PP para solicitar al Gobierno de la Nación la "revisión del Plan Hidrológico del Tajo y suspensión del calendario de caudales ecológicos"; una del Grupo Mixto sobre medidas en defensa de la salud animal y la profesión veterinaria; una del PSOE sobre contratación de personal sanitario en el Área 2 para mantener abiertos y a pleno rendimiento servicios hospitalarios y de Atención Primaria; otra de Vox sobre mejora de instalaciones en el Hospital Virgen de la Arrixaca; y una del PP sobre garantía de derechos y medidas de seguridad para usuarios de perros guía.

Por su parte, el Pleno de control se celebrará el jueves 15 de enero, a las 10 de la mañana e incluirá la comparecencia de López Miras para responder a las preguntas de los grupos y la de la consejera Sara Rubira, a petición propia, para informar sobre el impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo-Segura.

Con ello se cerrará el orden del día del periodo extraordinario habilitado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado que la propuesta aprobada busca que la Asamblea "establezcamos una alianza de todos los partidos políticos en defensa del trasvase Tajo-Segura y de los agricultores de la Región de Murcia" y ha apelado a que el Parlamento autonómico "se convierta en una sola voz fuerte firme para preservar el trasvase Tajo-Segura".

Segado ha asegurado que en los plenos se hablará de "la supervivencia del trasvase Tajo-Segura pese a las decisiones que está adoptando el Gobierno de España" y ha cargado contra el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, una medida que, según ha afirmado, "deja al trasvase herido de muerte" y "supone de hecho el recorte de alrededor de setenta hectómetros cúbicos de aportaciones al Segura", con una "afectación grave y considerable" sobre el regadío del Levante.

En esa línea, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se empeña en que la única verdad que ha dicho en los últimos años sea que su propósito político es cerrar el trasvase Tajo-Segura", y ha confiado en que la Asamblea Regional actúe "en una sola voz" frente a lo que ha calificado como "ataques" al Trasvase.

Por parte del PSOE, la portavoz Carmina Fernández ha confirmado la ordenación de los dos plenos y ha señalado que en el Pleno de impulso su grupo ha propuesto una moción "sobre contratación de personal sanitario para refuerzo de la sanidad pública".

A su juicio, "el Partido Popular lo que viene haciendo es desmantelar la sanidad pública en la Región de Murcia" y "la irresponsabilidad y la falta de gestión del Gobierno de Fernando López Miras se están cargando la sanidad pública".

Fernández ha denunciado que "hay 200.000 personas en esta región en lista de espera, de los cuales 60.000 todavía no tiene cita" y ha descrito un escenario de "urgencias saturadas", "listas de espera desbordadas" y "pacientes en los pasillos".

En definitiva, ha sostenido que la estrategia del PP es "desmantelar la sanidad, privatizar la sanidad y favorecer a unos pocos a costa de la salud de todos los ciudadanos".

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, por su parte, ha defendido la convocatoria de actividad parlamentaria en enero para "recuperar el tiempo perdido de tanta inactividad en la Asamblea Regional" y ha afirmado que Murcia "fue la última asamblea de toda España en empezar la actividad ordinaria".

Antelo ha cargado contra lo que ha llamado "cultura instalada en la Asamblea Regional" y ha afirmado que el bipartidismo ha llenado "de inmigración ilegal nuestras calles", asegurando que esa situación "viene aparejada de más inseguridad en nuestras calles".

En este sentido, ha reclamado "aumentar lógicamente la seguridad", "aumentar los efectivos de la Policía Local" y dotarles de "armas largas policiales" y ha pedido al delegado del Gobierno que "convoque elecciones para irse".