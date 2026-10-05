Archivo - La Asamblea concentra la próxima semana las comparecencias de Vivienda y Mar Menor para acelerar su aprobación - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional concentrará la próxima semana las comparecencias vinculadas a la reforma de la Ley del Mar Menor y a la futura Ley de Vivienda con el objetivo de acelerar la tramitación de ambas normas y que puedan quedar aprobadas antes de que finalice el año.

Así lo han señalado este lunes los representantes de los grupos parlamentarios tras la reunión de la Junta de Portavoces, que ha ordenado la actividad de la Cámara para la próxima semana. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado que se ha acordado tramitar las audiencias legislativas de las dos leyes y ha confiado en que ambas puedan avanzar "al ritmo previsto" para quedar aprobadas antes de final de año.

El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha precisado que las comparecencias relacionadas con la Ley de Vivienda se celebrarán el martes 13 por la tarde; el miércoles por la tarde habrá comparecencias tanto sobre el Mar Menor como sobre vivienda; y el jueves continuarán las relativas a vivienda. Tras esta fase se abrirá el periodo de presentación de enmiendas.

Antelo ha defendido la necesidad de acelerar la tramitación de las dos normas y ha señalado que su formación quiere que tanto la Ley de Vivienda como la reforma de la Ley del Mar Menor estén aprobadas "antes de terminar el año". Asimismo, ha asegurado que su grupo ha defendido mantener la actividad de la Asamblea durante la campaña de las elecciones generales frente a la posibilidad de paralizarla durante esos quince días.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha anunciado que su formación llevará al próximo pleno una moción para exigir al Gobierno regional que limite los precios del alquiler en la Región de Murcia. Además, interpelará al Ejecutivo autonómico para que explique "por qué no han recibido los jóvenes de esta región el bono del alquiler joven" financiado con fondos transferidos por el Gobierno de España.

Los socialistas también preguntarán al Ejecutivo regional por la estrategia de mejora de la salud mental, el servicio de urgencias 24 horas de Los Alcázares y las medidas que prevé adoptar ante los datos de menores en riesgo de pobreza o exclusión social en la Región.

Vox, por su parte, interpelará a la consejera de Política Social por la falta de convocatoria durante 2026 de determinadas ayudas destinadas a personas con discapacidad. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado que, llegado octubre, todavía no se han publicado ayudas para actuaciones como reformas en viviendas o renovación de audífonos. Martínez Alpañez también ha avanzado que Vox defenderá el próximo martes una moción relacionada con la inmigración irregular y el control de las fronteras. "Vamos a defender el próximo martes una moción en el pleno para que se protejan de forma adecuada nuestras fronteras", ha indicado.