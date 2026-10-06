La Asamblea da luz verde a la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha defendido en la Asamblea Regional la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asamblea regional ha dado luz verde por unanimidad al proyecto de ley para la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, que será estudiado y debatido por el parlamento autonómico.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha presentado este martes en la Asamblea Regional esta nueva normativa que regula la creación de esta institución para dar cumplimiento al derecho de todos los profesionales titulados de pertenecer a un colegio profesional propio y diferenciado de otras titulaciones, que permita la coordinación con otros colegios profesionales de la misma titulación en igualdad de condiciones que los colegiados de otras comunidades autónomas, han informado desde el Ejecutivo regional.

En el Colegio podrán integrarse quienes se encuentren en posesión del título de Graduado en Pedagogía o Psicopedagogía, o titulación equivalente. Además, Marín ha apuntado que la colegiación no será obligatoria.

El consejero ha explicado que "la pedagogía y psicopedagogía se han consolidado como profesiones independientes, en permanente desarrollo, con un número de profesionales creciente y con una adecuada empleabilidad, que demanda una ordenación institucional con el objetivo de poder colegiarse y contar con el apoyo de un colegio profesional".

La Asociación Pro-Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Región de Murcia, que ostenta la delegación del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España en la Región de Murcia, designará una comisión gestora para que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley apruebe unos estatutos provisionales que regulen la convocatoria de la Asamblea constituyente del Colegio. Esa Asamblea se encargará de aprobar los estatutos definitivos y a las personas que formen parte de los órganos de gobierno.

En la actualidad existen colegios oficiales en Cataluña, Comunidad Valenciana, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife e Islas Baleares. Tras los ya creados, la Región de Murcia aboga por la creación de dicho colegio oficial en la Región.

Marín ha destacado que "gracias a la creación de este colegio, los profesionales en Pedagogía y Psicopedagogía quedarán representados como colectivo profesional, podrán colaborar con las administraciones públicas, promover la formación continua, impulsar la calidad profesional, establecer criterios deontológicos y contribuir al prestigio y visibilidad social de la profesión. También permite fortalecer la interlocución con las universidades y los agentes sociales".

El proyecto de ley ha contado con amplio consenso, ya que durante la tramitación se han realizado consultas públicas, trámites de audiencia, información pública e informes de las distintas consejerías y organismos competentes.

En su elaboración han participado diferentes departamentos de la Administración regional, colegios profesionales relacionados con estos ámbitos, la Universidad de Murcia y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.