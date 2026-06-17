La Asamblea exige que las modificaciones de las reglas explotación del trasvase se debatan en el Congreso

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra de PSOE y los diputados del Grupo Mixto, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, solicitar al Gobierno de la Nación que cualquier modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se tramite mediante norma con rango de ley y con debate en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, esta moción contempla que la revisión de los caudales ecológicos del Tajo sean revisados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y que sean compatibles con el mantenimiento del trasvase, tomando como referencia de planificación el objetivo medio de 328 hm3/año trasvasables al sureste español, para que no se consoliden nuevos recortes.

Durante su intervención, el diputado del PP Jesús Cano, proponente de la moción, ha sostenido que "nunca le ha faltado una gota a la cuenca del Tajo como consecuencia del trasvase". Asimismo, ha reprochado al Gobierno central que, a su juicio, "inunda a Portugal con agua que a nosotros nos niega" y ha criticado que "suspende al que ahorra y premia al que despilfarra".

En la misma línea, el parlamentario ha cuestionado la apuesta del Ejecutivo por la desalación, al considerar que se presenta como "la receta para todo".

En este sentido, Cano ha señalado que el agua desalada no llega a municipios como Jumilla o Caravaca de la Cruz "sino es mediante enormes inversiones en tuberías y bomberos que sumarán millones de euros a la factura energética".

Por su parte, el socialista Fernando Moreno ha reprochado al PP que durante su mandato "no impulsaron ninguna de las propuestas que traen hoy". "No modificaron los caudales ecológicos, no eliminaron las reservas estratégicas, y no cambiaron los criterios que ahora parece ser que no les gustan", ha añadido.

Moreno, cuyo partido ha votado en contra de esta moción, ha insistido en que "es un error pensar que solamente con el trasvase garantizamos el suministro hídrico para el campo y la huerta". Según el diputado, esto es algo que el PP sabe pero que "utiliza porque le interesa".

Asimismo, ha apuntado que el Grupo Parlamentario Vox llevó a la Cámara una iniciativa para que todo lo relacionado con política hídrica se llevara a una mesa de trabajo. "Se acaban de saltar su propia iniciativa", les ha dicho a los diputados de Vox que han mostrado su apoyo a la moción.

Un apoyo que, según ha explicado el diputado Alberto Garre, se fundamenta en "coincidir con quien apoye el trasvase, quien intente salvarlo y no contra quien pretende dañarlo definitivamente".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos se ha mostrado en contra de esta moción apuntando que la sentencia del Tribunal Supremo del día 13 de mayo "descarta la impugnación técnica del cálculo de los caudales ecológicos" y "vuelve a ratificar que el agua del trasvase es agua excedentaria".

El representante de IU también ha señalado que plantear como referencia los 328 hectómetros cúbicos de media de trasvase "no tiene sentido medioambiental, ni es posible jurídicamente". Álvarez-Castellanos ha insistido en que se deben tener en cuentas las sentencias y la jurisprudencia del Supremo y que lo contrario es "querer engañarse a uno mismo o al resto de la gente".

Al comienzo de la sesión, el Pleno de la Asamblea ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura hasta el 31 de marzo de 2027.