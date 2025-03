La Asamblea pide que se regule para el próximo curso el Proyecto ABC para el alumnado con discapacidad auditiva

Los socialistas advierten en la Comisión de Educación que este programa lleva sin marco normativo desde 2021

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado hoy una moción presentada por el PSOE para la regulación del Proyecto ABC, destinado a alumnado con discapacidad auditiva. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Podemos y VOX en todos sus puntos, mientras que el PP solo ha apoyado el que exigía la regulación del programa.

La diputada socialista María Dolores Martínez ha defendido la necesidad de regular urgentemente este programa, que lleva sin marco normativo desde 2021. "El Proyecto ABC fue pionero en atención a la diversidad, pero su falta de regulación ha obligado a los centros a adaptarse a una norma general, lo que afecta a la calidad educativa y a la contratación de docentes especializados. Es esencial que el curso que viene esta norma esté clara y estructurada en función de las necesidades del alumnado", ha afirmado.

Desde VOX, la diputada María José Ruiz ha reconocido que el programa lleva más de 20 años en funcionamiento y que su regulación es "un paso necesario para suplir las carencias actuales". Ruiz ha subrayado que la normativa debe garantizar la incorporación de profesionales especializados.

Por su parte, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha recordado que el programa surgió en el CEIP Beethoven de Cartagena y en el centro público Los Álamos de Murcia, destacando que "lo importante es reforzar los recursos para que la atención sea adecuada".

Desde el PP, la diputada Luz Marina Lorenzo ha señalado que ya se está elaborando un nuevo decreto de educación inclusiva que incluirá el Proyecto ABC, motivo por el cual su grupo ha votado en contra del segundo punto de la moción. "La habilitación del personal ya se gestiona desde el área de Recursos Humanos de la Consejería, por lo que crear un departamento específico supondría redoblar el trabajo", ha explicado.

La Comisión también ha aprobado la creación de la Red de Centros Educativos de Excelencia de la Región de Murcia, una iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario Popular. La moción ha contado con el apoyo de VOX y la abstención de PSOE y Podemos. El diputado del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha defendido la moción argumentando que, aunque existen programas de innovación en los centros educativos, la propuesta aprobada tiene aspectos clave, como la atracción de colaboración privada y la conexión con universidades.

"No se trata de establecer una competencia entre centros, sino de que aquellos que enfrentan problemas similares trabajen en red. Esto es beneficioso y no depende necesariamente de una mayor financiación", ha asegurado señalando que a través de la creación de una Red de Centros Educativos, "compuesta por quienes de forma voluntaria busquen la excelencia, posibiliten la aplicación de nuevas metodologías, donde exista el espíritu crítico con carácter constructivo y se apueste por la innovación", podrá ofrecerse una "referencia válida" a aquellos otros centros que no logran.

El socialista Juan Andrés Torres se ha mostrado "sorprendido" por que se traiga una iniciativa que "ya se está desarrollando", aunque ha señalado que estas iniciativas "deben ir de la mano de financiación para que los centros puedan implantar los planes de gestión de calidad para unirse a la Red y que esto no suponga una carga de trabajo extra". Desde Podemos, el diputado Víctor Egío ha cuestionado la necesidad de esta red, afirmando que "ya existe una orden desde 2019 que establece sellos de calidad en los centros educativos". Egío ha defendido que la Consejería ya dispone de un programa en marcha para promover la formación docente y ha señalado que el problema real de la educación en la Región "no es la falta de apoyo a la innovación, sino que muchos centros ni siquiera alcanzan la media".

Asimismo, la Comisión ha aprobado por unanimidad una moción presentada por VOX para reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) en la Región de Murcia. La diputada de VOX, María José Ruiz, ha defendido que "en todos los equipos debería haber al menos un profesional en psicopedagogía, ya que la ratio actual es desorbitada".

Por su parte, la socialista María Dolores Martínez ha respaldado la iniciativa, recordando que el PSOE ha priorizado este refuerzo en sus enmiendas presupuestarias. Martínez ha denunciado una manipulación en los datos por parte de la Consejería al sumar todas las plazas de orientadores sin reflejar que en algunos institutos un solo orientador atiende a 90 alumnos, lo que "los deja desbordados". Desde Podemos, Víctor Egío ha advertido que la saturación afecta especialmente a los orientadores en las etapas más tempranas. "El retraso en la valoración de los alumnos está creando un cuello de botella. Es urgente destinar más recursos económicos a la orientación educativa", ha afirmado.

En ese sentido, la diputada del PP, Luz Marina Lorenzo, ha destacado que en 2022 Murcia fue la tercera comunidad autónoma que más presupuesto destinó a educación y que actualmente hay 463 orientadores, 47 más que hace tres cursos. "Seguiremos aumentando las plantillas, pero siempre en función de la capacidad presupuestaria de la Consejería de Educación", ha señalado.

La Comisión también ha aprobado una moción de Podemos sobre la seguridad en el transporte escolar en la Región de Murcia, con los votos a favor de PSOE, Podemos y VOX, mientras que el PP ha votado en contra. Esta moción surge tras la campaña de control y vigilancia del transporte escolar llevada a cabo el pasado 18 de noviembre por la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que la Guardia Civil inspeccionó 146 autobuses escolares, revisando su documentación, las condiciones técnicas de los vehículos, la habilitación y permiso de conducción de los profesionales, así como sus tiempos de conducción y descanso, el posible consumo de alcohol y otras drogas o la utilización de sistemas de seguridad.

Como resultado, según ha expuesto el diputado de Podemos Víctor Egío se detectaron infracciones en un 61,5% de los autobuses inspeccionados, destacando la falta de licencia específica y de seguro, además de fallos en las puertas entre las irregularidades más frecuentes.

En ese sentido, se insta al Consejo de Gobierno a analizar las infracciones denunciadas por la Guardia Civil y tomar medidas contra las empresas involucradas, incluyendo la rescisión del contrato en casos graves como la ausencia de seguro de responsabilidad ilimitada o la falta de autorización de transporte escolar. También exige la revisión de las adjudicaciones de rutas para garantizar que las empresas cumplen con la normativa vigente.

El diputado del PP, Antonio Landáburu, considera que la iniciativa de Podemos busca "generar caos y confrontación" y ha recordado que "llevamos más de 10 años sin accidentes en la Región en los que esté involucrado el transporte escolar".

Por último, los grupos han aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para pedir al Gobierno nacional que haga un estudio de viabilidad para ubicar el Museo Nacional de la Cultura Argárica - Edad de Bronce en las instalaciones del yacimiento arqueológico de La Bastida de Totana.