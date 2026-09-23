La Asamblea reclama declarar la Región Zona de Especial Singularidad y considerar profesión de riesgo a las FCSE

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas - GUARDIA CIVIL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha reclamado este miércoles declarar la comunidad como Zona de Especial Singularidad para la operatividad de la Guardia Civil y solicitar el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. La iniciativa, impulsada por Vox, ha salido adelante tras la incorporación de enmiendas parciales del PP y Grupo Mixto.

En la presentación de la moción, el diputado de Vox Pascual Salvador ha calificado la propuesta de "homenaje a la incansable labor" de los agentes, a los que ""se les exige heroísmo y se le entrega precariedad", y ha reclamado "protocolos claros para que una fuerza letal pueda recibir una respuesta legítima, proporcionada y eficaz".

En el turno de los grupos, la diputada de Podemos María Marín ha deseado "una pronta recuperación" a los agentes heridos en Águilas y ha apoyado a la Guardia Civil, al tiempo que ha tachado de "hipocresía" la postura de Vox y ha criticado el intento de llevar al Gobierno al "amigo del narco del barco", en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha sostenido que la Región cuenta con "la menor cifra de Guardia Civil y Policía Nacional por habitante de España" y ha lanzado una pregunta al hemiciclo: "¿Qué le hemos hecho a Pedro Sánchez para que constantemente castigue a la Región?".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha defendido una Ley Orgánica que otorgue "seguridad jurídica" a los agentes frente al crimen organizado y ha afirmado que "no podemos mandar a nuestros agentes a enfrentar a las mafias con una mano atada a la espalda". Asimismo, ha exigido explicaciones al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tras señalar que contabilizan más de 110 desembarcos y 2.500 migrantes en lo que va de año.

Desde el PSOE, Fernando Moreno ha subrayado que "una cosa es reivindicar y otra, muy distinta, es utilizar a la Guardia Civil para construir un relato político de abandono que los datos no sostienen", y ha enfatizado que desde 2018 el Ejecutivo central ha ofertado más de 46.000 plazas, con un récord "histórico" de 159.075 efectivos en España.

INVERSIONES HÍDRICAS Y CONTINUIDAD DEL TAJO-SEGURA

Además, la Asamblea Regional ha sacado adelante, con 31 votos a favor y 14 en contra, la moción del PP para reclamar al Gobierno de la Nación inversiones en infraestructuras hídricas y modernización de regadíos como complemento al trasvase Tajo-Segura. El PP ha aceptado las enmiendas de Vox y del portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, mientras que el PSOE ha mantenido su enmienda a la totalidad.

La iniciativa, defendida por Jesús Cano, ha reclamado inversiones en almacenamiento y regulación, interconexiones entre cuencas, mejora de conducciones y bombeos del trasvase, modernización y digitalización de regadíos, reutilización y un precio de agua desalada que facilite su uso por los regantes. Además, plantea reconocer la continuidad del Tajo-Segura como infraestructura esencial y que estas actuaciones sean complementarias al trasvase.

El socialista Fernando Moreno ha defendido que no se modifiquen las reglas de explotación del trasvase hasta concluir la revisión de la planificación hidrológica y ha cifrado en más de 169 millones las inversiones estatales en modernización de regadíos en la Región entre 2021 y 2026, a la par que ha criticado que el PP "quiere votos con el agua". Vox ha pedido incorporar las inversiones a los nuevos planes hidrológicos y Antelo ha defendido la continuidad del trasvase. La moción ha contado con el apoyo de PP, Vox y Antelo, mientras que IU-Verdes ha votado en contra.

AUMENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

También ha salido adelante una moción para solicitar al Gobierno central la puesta en marcha de un Plan de medidas urgentes para que impulse medidas para paliar el déficit de profesionales de salud mental, especialmente en psiquiatría y en psicología clínica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se han añadido las enmiendas presentadas por Vox y la diputada Virginia Martínez del Grupo Mixto.

La diputada del PP, María Luisa Ramón Meroño, ha señalado que existe una falta de estos profesionales y una disponibilidad muy limitada en especialistas de psiquiatría infantil y de la adolescencia.

Por parte de los socialistas, Mª Soledad Sánchez Jódar ha afirmado que es falso que el que falten especialistas sea responsabilidad del Gobierno. "Hace casi 25 años que la Región de Murcia recibió las gestiones de planificación y gestión de asistencia sanitaria", ha apuntado.

Asimismo, ha reclamado la incorporación de profesionales anunciados por el Gobierno regional. "En la convocatoria para 2026 la Región sigue ofertando las mismas 8 plazas de psiquiatría, 6 de psicología clínica y una de psiquiatría infantil y de la adolescencia", ha señalado la parlamentaria que ha indicado que "la oferta estatal se configura a partir de las solicitudes de plazas de las comunidades autónomas".

La diputada del Grupo Mixto, Virginia Martínez, ha aludido a las causas de los problemas de salud mental de los que ha responsabilizado al Gobierno de la Nación. "Inestabilidad financiera, inseguridad laboral, malestar social y político", ha enumerado.

Por su parte, la diputada de Vox, Mª José Ruiz, ha tildado de "inaceptable" que España cuente con 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 19 de la media europea, y 6 psicólogos frente a los 36 que exige Europa. Asimismo, ha criticado que no se hayan ejecutado los 18,8 millones de euros para ampliar la red, incluyendo la remodelación del Hospital Psiquiátrico Román Alberca.

REDUCCIÓN DE LOS CUPOS DEL SMS

El Pleno ha aprobado una moción de los socialista para instar al Gobierno regional a reducir los cupos asistenciales y reforzar las plantillas del Servicio Murciano de Salud (SMS) con los votos a favor de PSOE, Vox y los diputados de Podemos-IU-Verdes-AV, cuyas enmiendas parciales han sido admitidas.

La diputada del PSOE María Soledad Sánchez Jódar, ha criticado que no se cumplan los objetivos de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria. "Tenemos nueve áreas de salud en las que hay diferencias abismales en el acceso a la atención sanitaria dependiendo de tu código postal", ha asegurado.

La moción solicita que en un plazo de tres meses se realice un informe por áreas de salud para saber cuántos médicos existen y cuántas tarjetas sanitarias tienen asignadas y qué plazas han sido creadas y cubiertas. También, un plan específico para reducir los cupos de medicina de familia, sobretodo en el Área 3.

Asimismo, la moción exige garantizar las 900 tarjetas sanitarias en Pediatría y las 1.550 en Enfermería. Por último, solicita actualizar estos datos y que en 2027 se publique una evaluación de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026.

Durante su intervención, el 'popular' Antonio Martínez Pastor ha tildado de "ansiedad anticipatoria y demagogia política" la moción ya que la estrategia concluye a final de año. El parlamentario ha defendido que se han cumplido objetivos como la creación de plazas, el refuerzo de plantillas y los cupos de tarjetas sanitarias.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, ha denunciado que el Gobierno regional no ha contratado a los profesionales prometidos ni ha construido los centros de salud y urgencias establecidos en la estrategia. "Más de 20 años llevan esperando en Santiago y Zaraiche por su centro de salud", ha ejemplificado.

Así, la parlamentaria del mismo grupo, Virginia Martínez, ha insistido en que hay que "pedir responsabilidades al Gobierno regional". "Llevamos décadas gestionando en la Región la Sanidad y está mal gestionada", ha afirmado.

Por último, desde Vox, Mª Eugenia Sánchez, ha afirmado que no apoyar esta moción "sería un acto de irresponsabilidad y traición a los sanitarios y los ciudadanos".