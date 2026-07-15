La Asamblea Regional acoge la presentación del cartel de la Bajá de San Roque de Ceutí - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia ha acogido este miércoles el acto de presentación del cartel anunciador de la Bajá de San Roque 2026 de Ceutí, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio, según ha informado el parlamento autonómico en un comunicado.

El acto, que ha tenido lugar en el Patio de las Comarcas, ha estado presidido por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, acompañada de la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, y de la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte.

Durante su intervención, Martínez ha señalado que la Bajá de San Roque es "una tradición que forma parte del patrimonio inmaterial de toda la Región de Murcia y el compromiso de un municipio por conservar y proyectar uno de sus mayores símbolos".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento y todo el municipio para impulsar la candidatura de La Bajá como Fiesta de Interés Turístico Regional y ha trasladado el respaldo de la Asamblea Regional de Murcia a esta aspiración.

"Porque proteger nuestras tradiciones es proteger nuestra historia; porque difundir nuestras fiestas es fortalecer nuestra identidad; y porque poner en valor nuestro patrimonio cultural es también una forma de construir Región", ha dicho.

Por último, Martínez ha felicitado al Ayuntamiento de Ceutí, a la Hermandad de San Roque y a todas las personas que, año tras año, contribuyen a mantener viva esta celebración, convirtiéndola en una expresión singular de la identidad, la cultura y las raíces del municipio.

BAJÁ DE SAN ROQUE

La Bajá de San Roque, que se celebra cada 7 de agosto en Ceutí, es una de las tradiciones más singulares de la Región de Murcia y la única romería nocturna que tiene lugar en la Comunidad Autónoma. Desde hace más de medio siglo, miles de personas participan en el recorrido de casi dos kilómetros que une la ermita de San Roque con la iglesia parroquial Santa María Magdalena.

Al anochecer, las calles del municipio se llenan de música, pólvora, baile y fervor popular, donde conviven la devoción al Patrón y el ambiente festivo, con fragancia de la alábega. Una planta que adorna el trono de San Roque, y que es repartida entre vecinos y visitantes por las peñas participantes, dejando una huella sensorial única.

Más allá de su dimensión religiosa, la romería constituye un gran encuentro intergeneracional que refuerza la identidad colectiva y el arraigo a las tradiciones locales.

Con el objetivo de reconocer su singularidad, valor patrimonial y capacidad de atracción turística, el Ayuntamiento de Ceutí ha iniciado los trámites para que la Bajá de San Roque sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, una distinción que contribuiría a proyectar y preservar una de las señas de identidad más emblemáticas del municipio.