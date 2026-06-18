La Asamblea Regional celebrará el Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 25 y 26 de junio

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional (Archivo) - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia celebrará los días 25 y 26 de junio el trigésimo Debate sobre el Estado de la Región, el tercero de esta XI Legislatura. Así ha quedado aprobado en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este jueves.

El debate se iniciará el jueves 25 de junio, a las 11.00 horas, con la intervención del presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras. Durante un tiempo máximo de 90 minutos, López Miras expondrá la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno Regional durante el año.

La sesión se interrumpirá al finalizar la intervención del presidente y se reanudará al día siguiente, viernes 26 de junio, a las 9.00 horas, con las réplicas de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 45 minutos cada uno.

La sesión se retomará a las 16.00 horas con el presidente del Consejo de Gobierno, que dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para exponer su contestación, a la que seguirá el turno de réplica de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno y una última intervención del presidente de, máximo, 30 minutos.

Según el artículo 175 del Reglamento de la Cámara, la Sesión Plenaria finalizará con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios que hayan sido admitidas por la Mesa, y que una vez aprobadas se convertirán en mandatos para el Consejo de Gobierno. Previamente, podrán ser defendidas por los grupos por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. El plazo para registrarlas finaliza el mismo viernes 26 de junio a las 9.00 horas.