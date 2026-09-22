Asociación de Afectados por las Prótesis Dudosas del SMS se personará como acusación particular y anuncia movilizaciones

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reunido con integrantes de la Plataforma de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad del Servicio Murciano de Salud - EUROPA PRESS

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha anunciado este martes que se personará como acusación particular en el proceso judicial sobre la presunta trama de material sanitario caducado o no homologado, una vez concluyan los trámites administrativos para su constitución legal.

Así lo ha avanzado su presidente, Andrés Mora, tras participar en un encuentro junto a más representantes de la asociación --que reúne ya a unos 200 integrantes y cuenta con cerca de medio centenar de afectados-- con el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien ha expresado su apoyo a las demandas de la entidad.

"Nuestra intención es llegar a toda la ciudadanía de Murcia porque cada vez salen más afectados", ha asegurado Mora, quien ha recalcado que el colectivo saldrá a la calle para que el caso no pase "inadvertido" ante lo que ha calificado como "una crisis humanitaria, una crisis económica y una crisis política, y alguien tiene que pagar por ello".

En este punto, ha señalado que "ya tenemos un fallecido y ojalá que no haya más, pero puede haber más". Sobre esto ha evitado ofrecer más detalles al precisar que la familia está personada en el juicio, que se celebrará de forma inminente.

Además, Mora ha explicado que la asociación también incluye a ciudadanos "afectados moralmente" ya que "hay siete millones de euros malgastados que no se sabe dónde están".

Por su parte, Anastasio Sánchez, también miembro del colectivo, ha criticado que la Comunidad "no está dando información a las personas afectadas y tienen todo el derecho de tenerla", ya que "no saben si están afectados o no, y eso es terrible porque no se puede jugar con la salud de esta manera", primando, a su juicio, "el negocio por encima de la salud de las personas".

La asociación envió a principios de julio un requerimiento formal al SMS en el que solicitaba datos precisos sobre los modelos de prótesis, hospitales e intervenciones. Con un plazo legal de respuesta de tres meses, Mora ha avanzado que a finales de septiembre o principios de octubre mantendrán una asamblea con los socios para determinar acciones en la calle con el objetivo de que la respuesta sea "un clamor popular".

"Queremos saber dónde se han implantado los tipos de prótesis, qué tipo y cuándo. Esa información no nos la dan y la gente no puede vivir en la angustia permanente de pensar qué le puede pasar o si su prótesis está caducada", ha afirmado Mora, quien ha aclarado que, al margen de la personación de la asociación, "cada afectado personalmente podrá presentar demandas".

LUCAS: "VAMOS A LLEGAR HASTA EL FINAL"

Por su parte, el delegado del Gobierno ha reiterado su apoyo "permanente" a las víctimas y ha cargado contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, al reprocharle que tras cuatro meses "no haya sido capaz de dar explicaciones, de pedir perdón ni de mostrar un gesto de empatía".

"Lo más lamentable: esta mañana se ha visto obligado a comparecer en la Asamblea Regional y no ha asumido ninguna responsabilidad", ha remarcado Lucas, quien ha cuestionado que se haya cesado a tres subdirectores mientras "se premia a la máxima responsable del Servicio Murciano de Salud nombrándola consejera de Salud", en referencia a Isabel Ayala, que fue nombrada el pasado mes de mayo.

"Vamos a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Las responsabilidades no acaban con el cese de dos o tres subdirectores; van a acabar cuando los máximos responsables se pudran en la cárcel, porque han jugado con la vida de muchos pacientes", ha agregado el delegado.