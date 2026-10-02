El '1-1-2' atiende más de 300 llamadas sobre 222 incidentes registrados por el episodio de lluvias en la Región

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha atendido, hasta las 17.45 horas, un total de 301 llamadas referidas a 222 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas de hoy. Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves.

Los municipios con más llamadas han sido Los Alcázares, Murcia, San Javier y Cartagena. Los rescates han consistido en el apoyo, por parte de servicios de bomberos y protección civil, al desalojo de conductores y pasajeros de vehículos atascados y ayuda en la retirada de vehículos.

Según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura estos son los acumulados en las últimas seis horas: en la desembocadura de la Rambla del Albujón, 115 litros; en La Puebla, 105,2; en Pozo Estrecho, 88,4 y en La Maraña y Balsicas un total de 64,2 litros de acumulado.