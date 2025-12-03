Atienden a un hombre afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Murcia

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios han atendido a un varón de 50 años afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y Bomberos Murcia.

El incendio se ha originado sobre las 6.23 horas de este miércoles en el domicilio donde reside el hombre, situado en la planta baja de un edificio de cuatro plantas de la calle Morena.

Hasta el lugar se han desplazado 13 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia en tres vehículos y sanitarios del 061, que han atendido al herido y lo han trasladado posteriormente al hospital Virgen de la Arrixaca.