La Audiencia Provincial acuerda la libertad provisional de los dos condenados por el crimen de Puerto Lumbreras

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado los recursos de súplica interpuestos por los condenados, como autor y cómplice, del asesinato de un hombre en Puerto Lumbreras el 31 de marzo de 2017 y ha dejado sin efecto la prisión provisional acordada tras el veredicto de culpabilidad.

En concreto, la ha sustituido por la libertad provisional con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de salida del territorio nacional y de obtener pasaporte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El magistrado presidente fundamenta la decisión en el carácter excepcional de la prisión provisional y en la necesidad de valorar si subsisten los riesgos que motivaron su adopción.

En ambos casos, el auto destaca el arraigo personal, el comportamiento procesal mantenido durante casi nueve años de tramitación de la causa y la reducción de las penas finalmente individualizadas en sentencia respecto de las inicialmente solicitadas por las acusaciones particulares.