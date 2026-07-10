El Auditorio de Águilas programa para este sábado una gala lírica con Daniel Arnaldos, Nikolina Pinko y Pilar Beltrán

Cartel del concierto lírico protagonizado por la pianista murciana Pilar Beltrán, el tenor cartagenero Daniel Arnaldos y la soprano croata Nikolina Pinko. - AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

ÁGUILAS (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Auditorio y Centro de Congresos 'Infanta Doña Elena' de Águilas albergará el próximo sábado 11 de julio una gala lírica extraordinaria protagonizada por la pianista murciana Pilar Beltrán, el tenor cartagenero Daniel Arnaldos y la soprano croata Nikolina Pinko.

El programa musical diseñado para la velada ofrecerá un recorrido por cuatro de las tradiciones más representativas del repertorio vocal universal: el lied romántico alemán, la ópera italiana, la zarzuela española y el teatro musical estadounidense.

La cita supondrá el debut en la Región de Murcia del tenor Daniel Arnaldos, quien ha desarrollado su trayectoria profesional en escenarios de Madrid, Estados Unidos y Alemania, y ejerce actualmente como miembro del elenco de cantantes estables de la Ópera de Leipzig.

Junto a él actuará la soprano lírica Nikolina Pinko, intérprete afincada en Berna (Suiza), y la pianista Pilar Beltrán, especialista en el ámbito de la música de cámara y el acompañamiento vocal.

La organización ha destacado que la propuesta artística aspira a conjugar la intimidad de las piezas de cámara con la grandiosidad de los grandes títulos operísticos en el escenario costero aguileño.