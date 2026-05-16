El Auditorio recibe este domingo a la agrupación Sauces de Cartagena y la asociación Amigos de la música de Lorquí

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas acoge este domingo (a las 12.00 horas) la sexta cita del ciclo 'Bandas en el Auditorio', organizado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia. En esta ocasión, la sesión estará protagonizada por la Agrupación musical Sauces de Cartagena y la Asociación amigos de la música de Lorquí. Ambas formaciones han preparado un programa especial para su concierto.

En concreto, la Agrupación musical Sauces de Cartagena, dirigida por Andrés Pérez Bernabé, interpretará el programa 'Sones de Sudamérica'. Por su parte, la Asociación amigos de la música de Lorquí, con Lorenzo Caravaca Martínez a la batuta, pondrá en escena el concierto 'La divina comedia'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en este ciclo ponemos a disposición de las bandas y agrupaciones musicales de la Federación el escenario del Auditorio regional para que muestren su talento. Sin duda, para los músicos y sus familias supone un aliciente y para nosotros es una forma de reconocer y apoyar su trabajo por la música y por la cultura".

Esta nueva edición del ciclo 'Bandas en el Auditorio' cuenta con ocho citas hasta junio de este año y pasarán por el escenario del Auditorio regional Víctor Villegas 900 músicos. Para más información y compra de entradas de este concierto se puede consultar la página web de Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.