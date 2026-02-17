El Auditorio regional acogerá este viernes la quinta edición de los Premios Alfonso X de la Cultura

Presentación de la quinta edición de Premios Alfonso X de la Cultura de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas acogerá este viernes la gala de la quinta edición de Premios Alfonso X de la Cultura de la Región de Murcia, que cuentan con el patrocinio principal de la Comunidad Autónoma y que, en esta nueva edición, tendrá como título 'Tecnología y humanismo'.

Bajo esta misma temática, también se celebrará el día de antes el nuevo foro de pensamiento denominado 'AX Aula', que promueve la reflexión y el dialogo entre investigadores y científicos con artistas y creadores usando el formato denominado 'fishbowl', según ha informado el Gobierno regional.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el director del evento, José Manuel Jiménez Romera, han presentado este martes los detalles de la gala y el foro de pensamiento, así como a los galardonados en las trece categorías, el Premio especial de Mecenazgo para Pupaclown y el Premio Honorífico a toda una trayectoria profesional, que este año recibirá el gestor cultural José Manuel Garrido, reconocido también con la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

La titular de Cultura ha indicado que "para el Gobierno regional es un honor apoyar y acoger la entrega de estos galardones de la cultura de la Región de Murcia, que sin duda son una celebración del talento y la creatividad, pero también del trabajo diario, de la honestidad y de la autenticidad de nuestros creadores y de todos los que componen la industria de las artes culturales".

En cuanto a la lista de premiados, elegidos por un jurado formado por otros profesionales de la Región en cada disciplina creativa, se encuentra en primer lugar el equipo organizador de Open House Murcia en la categoría de Arquitectura; y, en Pintura y Escultura, Maru Quiñonero por 'La extrajera'.

AMORE recogerá el galardón de Música Pop-Rock-Urbana por su disco 'Top Hits, Ballads, etc...', mientras que el grupo DeMúsica Ensemble será premiado en Otras Músicas por su trabajo 'Sor Josefa Pujante Live. Vísperas para un convento'.

Inma Pelegrín recibirá, por su libro 'Fosca', el premio de Literatura; y el de Danza será para Mario G. Sáez por 'Jarana'.

En Teatro se reconocerá a Dora Cantero por la obra 'Cosas que caen del cielo', y Eva Libertad recogerá el premio de Cine por su película 'Sorda'.

En la categoría de Fotografía, el premio Alfonso X 2026 será para Elena Sol por 'Photobook'; el de Arte en Nuevos Medios recaerá en Gelen Jeleton, por 'Historia política de las flores: hanami'; y el de Cómics e Ilustración en Diego Corbalán 'Magius', por 'Black Metal'.

El galardón de Moda lo recibirá Warburton, por la serie 'Southside'; y el de Patrimonio, por último, será para la Fundación Sierra Minera, por la recuperación del túnel José Maestre, el tren minero y la chimenea de la Fundición Orcelitana.

La gala temática 'Tecnología y humanismo' de este viernes, 20 de febrero, en el Auditorio regional Víctor Villegas, tendrá lugar a las 20.00 horas y estará presentada por la poeta valenciana Elsa Moreno.