El Auditorio Víctor Villegas acogerá en septiembre el congreso AICS 2026 - CARM

MURCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia volverá a acoger los próximos 22 y 23 de septiembre una nueva edición del congreso Artificial Intelligence and Cybersecurity Summit (AICS), un encuentro impulsado por la Comunidad Autónoma que reunirá en el Auditorio Víctor Villegas a expertos, empresas, universidades y administraciones para analizar los avances y desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

El evento, promovido por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital y cofinanciado por el Programa Feder Región de Murcia 2021-2027, combinará conferencias, mesas redondas, talleres especializados, una nueva edición de la Zona Pitch para presentar soluciones tecnológicas y la gala de entrega de los Premios Innovaics 2026. Además, incorporará la competición 'Captura la Bandera', orientada a acercar la ciberseguridad desde un enfoque práctico.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López, ha destacado durante la presentación del congreso que AICS "se ha consolidado como un espacio de encuentro donde administraciones, empresas, universidades y profesionales comparten conocimiento y experiencias para impulsar la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, que están definiendo el presente y el futuro de nuestra economía".

A su vez, ha subrayado que "la IA está cambiando nuestra forma de trabajar, producir y relacionarnos con los ciudadanos", por lo que defendió aprovechar sus posibilidades "con responsabilidad, seguridad y todas las garantías".

El programa reunirá a especialistas del ámbito tecnológico y de la ciberdefensa, entre ellos el vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, David Carmona; el executive partner de Gartner, Manuel Torres; el director de desarrollo de Simulation Ecosystem de Nvidia, Germán Ros Sánchez; y el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, el vicealmirante Francisco Javier Roca Rivero.

También participarán el divulgador de inteligencia artificial Carlos Santana, creador de DotCSV, y el fundador y analista sénior de ciberseguridad de DinoSec, Raúl Siles, junto a representantes de empresas, administraciones y organismos especializados en transformación digital.

La Comunidad Autónoma ha indicado que el programa definitivo de ponencias, mesas de debate, talleres y actividades se dará a conocer en las próximas semanas. Como en la edición anterior, la primera jornada concluirá con la entrega de los Premios Innovaics 2026, que reconocerán proyectos, empresas, instituciones y administraciones destacados en los ámbitos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.