El Auditorio Víctor Villegas acogerá en septiembre el congreso AICS 2026

El encuentro reunirá los días 22 y 23 de septiembre a especialistas y administraciones para abordar los retos de la transformación digital

El Auditorio Víctor Villegas acogerá en septiembre el congreso AICS 2026
El Auditorio Víctor Villegas acogerá en septiembre el congreso AICS 2026 - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 28 julio 2026 14:25
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MURCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia volverá a acoger los próximos 22 y 23 de septiembre una nueva edición del congreso Artificial Intelligence and Cybersecurity Summit (AICS), un encuentro impulsado por la Comunidad Autónoma que reunirá en el Auditorio Víctor Villegas a expertos, empresas, universidades y administraciones para analizar los avances y desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

El evento, promovido por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital y cofinanciado por el Programa Feder Región de Murcia 2021-2027, combinará conferencias, mesas redondas, talleres especializados, una nueva edición de la Zona Pitch para presentar soluciones tecnológicas y la gala de entrega de los Premios Innovaics 2026. Además, incorporará la competición 'Captura la Bandera', orientada a acercar la ciberseguridad desde un enfoque práctico.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López, ha destacado durante la presentación del congreso que AICS "se ha consolidado como un espacio de encuentro donde administraciones, empresas, universidades y profesionales comparten conocimiento y experiencias para impulsar la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, que están definiendo el presente y el futuro de nuestra economía".

A su vez, ha subrayado que "la IA está cambiando nuestra forma de trabajar, producir y relacionarnos con los ciudadanos", por lo que defendió aprovechar sus posibilidades "con responsabilidad, seguridad y todas las garantías".

El programa reunirá a especialistas del ámbito tecnológico y de la ciberdefensa, entre ellos el vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, David Carmona; el executive partner de Gartner, Manuel Torres; el director de desarrollo de Simulation Ecosystem de Nvidia, Germán Ros Sánchez; y el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, el vicealmirante Francisco Javier Roca Rivero.

También participarán el divulgador de inteligencia artificial Carlos Santana, creador de DotCSV, y el fundador y analista sénior de ciberseguridad de DinoSec, Raúl Siles, junto a representantes de empresas, administraciones y organismos especializados en transformación digital.

La Comunidad Autónoma ha indicado que el programa definitivo de ponencias, mesas de debate, talleres y actividades se dará a conocer en las próximas semanas. Como en la edición anterior, la primera jornada concluirá con la entrega de los Premios Innovaics 2026, que reconocerán proyectos, empresas, instituciones y administraciones destacados en los ámbitos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

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