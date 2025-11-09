El Aula de Cultura de Cajamurcia acoge el 19 de noviembre el homenaje a Machado 'Ligero de Equipaje'

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 personas participarán en el homenaje al poeta Antonio Machado 'Ligero de Equipaje' que se celebrará en el Aula de Cultura de Cajamurcia (Gran Vía, 23, entrada por calle Almudena, 2). El evento tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

'Ligero de equipaje' cuenta con la participación del ganador de OT en 2020, Flavio, y los cantantes Oché Cortés, María Conesa (La Voz) y Dora Helena. También intervendrán los actores Salvador Serrano, Javichou y Josefo; además de la bailarina Leonor Jiménez y el percusionista Álvaro Hernández.

Este homenaje cuenta el apoyo de Fundación Cajamurcia y la Universidad Menéndez y Pelayo (sede de Cartagena) y está creado y dirigido por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia. En este homenaje se leerán algunos de los poemas más conocidos del rapsoda español y los artistas interpretarán las versiones musicadas de algunos de ellos como 'La Saeta' o 'Retrato', 'Las moscas', 'Parábola' o 'Españolito', creados en su día por Joan Manuel Serrat.

Asimismo, también sonarán las canciones 'Yo voy soñando caminos' e 'Inventario galante', musicados e interpretados en la década de los 80 por Alberto Cortez. Leonor Jiménez bailará por su parte los versos que cantara el flamenco Enrique Morente como 'Yo escucho los cantos'.

Los participantes de este homenaje conforman un grupo diverso y heterogéneo. Los lectores son (por orden alfabético) Txema Almela, Carmen Cantabella, Ana Cáceres, Alberto Caride, Isabelle García Molina, Purificación Gil, Lara Hernández, Marisa López Soria, Gonzalo Marco, Carmen Martínez Marín, Jesús Miguel Pacheco, Alfonso Pérez, Mamen Piqueras, Jawad Romaili, Consuelo Ruiz Montero, Teresa Vicente y Julián Vigara.

Este 2025 se cumple el 150 aniversario del nacimiento del gran poeta Antonio Machado cuya vida y, sobre todo su muerte, estuvieron marcadas por el amargo exilio y la desdicha de la Guerra Civil española. Con la llegada de la dictadura, Antonio Machado fue sometido a la terrible depuración y declarado "indeseable" por algunos de sus compañeros de aulas. No fue restituido en su cargo hasta el año 1981.

Según la creadora del evento "su poesía es zen, universal. Es popular, profunda y exquisita". Machado amaba con fervor a España. Decía: "tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo".

Gracia resalta, "su ahínco en difundir la cultura a través de las Misiones Pedagógicas era genuino. Su compromiso fue inquebrantable. Machado apostó con valor y esfuerzo por ese infalible mañana. La España de la rabia y de la idea. Pero sin duda, la grandiosidad de Machado es que nos toca y conmueve el corazón de una forma muy especial e intransferible. Cada cual tiene ese poema machadiano que nos acompaña en el día a día".