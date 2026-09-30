Aumenta un 38% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia

Archivo - Imagen de archivo. Interior de un consultorio de atención primaria de Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria aumentó un 38% en la Región de Murcia entre el 21 y el 27 de septiembre, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA se ha situado en 566 casos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) experimentó un repunte del 64,7% en esa misma semana, con 415 casos diagnosticados y una incidencia de 26 casos por 100.000 habitantes.

Asimismo, las muestras analizadas por la Red Centinela arrojaron una tasa de positividad del 24,1% para el SARS-CoV-2, mientras que los análisis para el virus de la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) dieron un 0,0% de positividad en la vigilancia sistemática.

Por su parte, los diagnósticos de gripe alcanzaron los 97 casos en la comunidad autónoma, con una tasa de 6,1 por 100.000 habitantes y una subida del 79,6% sobre la semana 39.

En cuanto a los episodios de bronquitis y bronquiolitis aguda, las consultas en Atención Primaria sumaron 592 casos (37,2 por 100.000 habitantes), lo que supuso un ascenso del 13,6% en la comparativa semanal.

Por áreas de salud, la mayor tasa de incidencia de IRA se registró en la demarcación del Noroeste (Área 4), con 846,2 casos por 100.000 habitantes. Le siguieron el Área 7 (Murcia Este), con 706,4 casos por 100.000 habitantes, y el Área 1 (Murcia Oeste), con 645,7 casos.

En el extremo opuesto, el Área 2 (Cartagena) y el Área 9 (Vega Alta) contabilizaron las tasas semanales más reducidas del mapa sanitario regional, con 419,7 y 476,6 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.