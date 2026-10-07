Aumenta un 2% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia

Archivo - Imagen de archivo. Interior de un consultorio de atención primaria de Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria aumentó un 2% en la Región de Murcia entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA durante la semana 40 se ha situado en 575 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana 39 se contabilizaron 566 casos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) experimentó un incremento del 24% en esa misma semana, con 532 casos diagnosticados y una incidencia de 33,1 casos por 100.000 habitantes.

Asimismo, las muestras analizadas por la Red Centinela arrojaron una tasa de positividad del 14,3% para el SARS-CoV-2, mientras que los análisis para el virus de la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) dieron un 0,0% de positividad en la vigilancia sistemática.

Por su parte, los diagnósticos de gripe alcanzaron los 132 casos en la comunidad autónoma, con una tasa de 8,2 por 100.000 habitantes y una subida del 36,1% sobre la semana 39.

En cuanto a los episodios de bronquitis y bronquiolitis aguda, las consultas en Atención Primaria sumaron 682 casos (42,5 por 100.000 habitantes), lo que supuso un ascenso del 13,7% en la comparativa semanal.

Por áreas de salud, la mayor tasa de incidencia de IRA se registró en la demarcación del Murcia Oeste (Área 1), con 1.862 casos. Le siguieron el Área 2 (Cartagena), con 1.577 casos, y el Área 6 (Vega Media), con 1.552 casos.

En el extremo opuesto, el Área 9 (Vega Alta) y el Área 5 (Altiplano) contabilizaron las tasas semanales más reducidas del mapa sanitario regional, con 234 y 333 casos, respectivamente.