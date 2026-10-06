Autorizado un convenio para ampliar y mejorar la depuradora Mar Menor Sur por 15 millones de euros

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MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha autorizado la firma de un convenio con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur) y el Ayuntamiento de Cartagena para la financiación, desarrollo y explotación de las obras de ampliación de la depuradora de Mar Menor Sur.

La actuación, que contempla una inversión de 15 millones de euros, se incardina en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con una inversión de 675 millones, según ha informado ACUAES.

El Consejo de Administración de la sociedad, reunido mediante procedimiento escrito, ha autorizado la firma del convenio, que tiene por objetivo mejorar la calidad del agua tratada antes de su vertido al mar Mediterráneo y producir agua regenerada "de máxima calidad" para uso agrícola, en cumplimiento de los requisitos de tipo A establecidos en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre.

Las obras consisten en la rehabilitación del tratamiento primario en la EDAR como etapa previa del nuevo sistema y la instalación de un nuevo tratamiento terciario, con capacidad para tratar un caudal medio de 35.000 m3/día y un caudal máximo de 50.000 m3/día. El nuevo sistema incorporará un depósito de regulación, una filtración en profundidad y una desinfección ultravioleta.

La actuación prevé, además, una serie de actuaciones para mejorar el funcionamiento de la planta, como la renovación de equipamiento electromecánico obsoleto y mejoras en el sistema de aireación del tratamiento biológico, así como la instalación de un nuevo grupo electrógeno y medidas de carácter ambiental, entre ellas, una barrera acústica en parte del perímetro de la parcela.

La licitación de las obras queda condicionada a la suscripción del convenio entre ACUAES, ESAMUR y el Ayuntamiento de Cartagena.

La inversión prevista alcanza los 15 millones de euros. El 50% será cofinanciado por el Programa Plurirregional de España con fondos FEDER 2021-2027 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el resto será anticipado por ACUAES con cargo a sus fondos propios que serán recuperados de ESAMUR vía tarifas durante un periodo de 30 años a partir del inicio de la explotación de las nuevas instalaciones.

El Ayuntamiento de Cartagena se encargará de la puesta a disposición de los terrenos de titularidad municipal para la ejecución de las nuevas instalaciones de la EDAR, así como de la gestión de su explotación, consistente en las tareas de operación, conservación y mantenimiento.

Con el objetivo de avanzar en la recuperación ambiental del entorno del Mar Menor, ACUAES también tiene previsto ejecutar las obras de mejora de la EDAR de Cabezo Beaza, cuya licitación está pendiente de la firma del convenio, autorizado por el Consejo de Administración en su reunión del pasado 26 de junio y por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena en su sesión del 23 de julio, y solo pendiente de la culminación de su tramitación por parte de ESAMUR.