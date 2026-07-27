El Aval Joven suma seis millones más para ampliar las ayudas a la compra de primera vivienda

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, preside el Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) - CARM

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha aprobado una ampliación de seis millones de euros de la línea Icref Aval Joven, una medida que permitirá conceder alrededor de 320 nuevos avales para que jóvenes y familias jóvenes de la Región de Murcia puedan acceder a la compra de su primera vivienda.

La ampliación ha sido acordada por el Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), según ha informado la Comunidad.

La línea Aval Joven, impulsada por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial a través del Icref, está dirigida a personas de hasta 40 años que adquieren su primera vivienda en la Región y que, pese a contar con capacidad económica para asumir una hipoteca, no disponen del ahorro previo necesario para afrontar la entrada.

A través de este programa, el Icref avala la parte del préstamo hipotecario que supera el 80% del precio de compraventa del inmueble, lo que permite a los beneficiarios acceder a una financiación de hasta el 100%.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha señalado que la ampliación permitirá "dar continuidad a una medida que está funcionando" y que ayuda a los jóvenes a superar "una de las principales barreras de acceso a la vivienda, como es la falta de ahorro para pagar la entrada".

Asimismo, ha indicado que la línea ha permitido formalizar ya 1.125 avales por un importe superior a 21 millones de euros. Si se suman las operaciones ya aprobadas y pendientes de formalización, la cifra asciende a 1.244 avales, por un valor superior a 23,1 millones de euros.

López Aragón ha destacado que "más de 1.000 jóvenes y familias jóvenes de la Región han podido dar ya el paso de adquirir su primera vivienda gracias al respaldo del Gobierno regional" y ha defendido que el programa combina el apoyo público con la movilización de financiación privada.