Avance en la adjudicación de las obras para completar el tercer carril de la Costera Norte en Cabezo de Torres

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia continúa avanzando en la tramitación de las obras para completar el tercer carril exterior de la calzada sur de la Costera Norte, a su paso por Cabezo de Torres. Tras anunciar el pasado 10 de abril el inicio del procedimiento de licitación, la Mesa de Contratación ha aprobado formular la propuesta de adjudicación a la empresa licitadora, requiriéndole la documentación necesaria para la adjudicación del contrato, último trámite previo a la adjudicación definitiva.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 129.792,89 euros y un plazo de ejecución aproximado de tres meses, y permitirá poner en servicio un carril que ya estaba parcialmente ejecutado, pero que permanecía cerrado al tráfico tras haberse completado previamente la desviación de una conducción de agua potable.

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre la vereda de Fortuna y la avenida Alto de las Atalayas, con una longitud aproximada de 1,1 kilómetros. Los trabajos incluirán la retirada de elementos provisionales de balizamiento, la limpieza integral del trazado, el fresado de marcas viales existentes y la ejecución de una nueva señalización horizontal.

Asimismo, se reforzará la seguridad vial mediante la instalación de barreras metálicas para vehículos y vallado de madera en los tramos destinados a ciclistas, mejorando las condiciones de circulación para todos los usuarios de esta vía.

El proyecto contempla también la finalización de la semirrotonda sur en la intersección de la Costera Norte con la calle Progreso, completando el firme, los bordillos y las zonas ajardinadas, lo que permitirá mejorar tanto la funcionalidad del cruce como su integración urbana.

La puesta en servicio de este tercer carril contribuirá a agilizar la circulación en uno de los principales accesos al noreste del municipio, beneficiando especialmente a los vecinos de Cabezo de Torres y a los miles de conductores que utilizan diariamente la Costera Norte.

Esta actuación forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para modernizar las infraestructuras municipales, reducir las congestiones de tráfico y seguir avanzando hacia un municipio más accesible, seguro y conectado, mejorando la calidad de vida en barrios y pedanías.