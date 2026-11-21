La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, presidió la Junta Rectora del parque Regional Sierra El Carche. - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Parque Regional Sierra del Carche examinó en su reciente reunión las actuaciones de conservación de hábitats, gestión forestal y mejora de infraestructuras que se están llevando a cabo en el parque este año, que incluyen la adecuación de la red de 11 itinerarios, en la que se invierten 116.470 euros.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que "la Sierra del Carche reúne unos valores naturales y paisajísticos excepcionales, cuya conservación debe ser compatible con actividades como el senderismo, favoreciendo recorridos adecuados y un uso respetuoso con el entorno".

Durante la reunión del órgano de participación del Parque también se hizo balance de las actuaciones desarrolladas en 2025, entre las que destacan la mejora del acceso a La Madama desde la Hoya de las Grajas, con una inversión de 78.624 euros.

La nueva red principal de 11 itinerarios se definió en 2025 para ordenar el uso público y facilitar el conocimiento de los valores naturales del espacio protegido. Entre los senderos se encuentran los de Leñadores-La Pólvora, La Curiosa, Cabezo de la Rosa, Fuente de las Pansas, Fuente de la Sanguijuela, Raspay-Fuente de las Pansas y Pozo de la Nieve y La Omblanquilla.

Las actuaciones previstas para este año en la red contemplan la señalización de los recorridos, la regulación del tránsito hacia zonas ambientalmente sensibles y la recuperación de trazados degradados. Además, figura el acondicionamiento de una pequeña zona de aparcamiento junto al Albergue Municipal de La Peña y medidas para evitar la utilización de atajos que afectan a la vegetación.

Este año, el ayuntamiento de Yecla ha desarrollado trabajos de señalización del itinerario Raspay-Fuente de las Pansas, mediante paneles informativos, señales direccionales y balizas de continuidad.

Por su parte, el ayuntamiento de Jumilla ha instalado carteles interpretativos de los valores del Parque, a lo largo del itinerario del albergue, a la vez que ha realizado actuaciones de mejora y puesta a punto sobre el albergue.

CONSERVACIÓN DEL PINO BLANCO Y GESTIÓN FORESTAL

La memoria de 2025 recoge una inversión de 145.659 euros en actuaciones de gestión proactiva, frente a los 106.013 euros del ejercicio anterior, destinadas principalmente a la conservación de hábitats, el seguimiento de especies y la mejora de infraestructuras.

Entre estas actuaciones destaca la mejora de la población de pino blanco (Pinus nigra), una especie protegida que conserva en la Sierra del Carche una población relicta de gran valor ecológico, donde se invirtieron 35.562 euros durante 2025. En 2026 se han realizado riegos de apoyo a las plantaciones.

Torres señaló que "la presencia de esta especie constituye uno de los elementos más singulares del parque, por lo que su conservación resulta especialmente importante para mantener la biodiversidad y los hábitats forestales característicos de esta sierra".

La memoria también recoge estudios de seguimiento de mamíferos terrestres, densidad poblacional del jabalí y murciélagos, así como actuaciones de prevención de incendios y mantenimiento de las masas forestales.

Por otra parte, la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial ha desarrollado un proyecto dirigido a la conservación y mejora de las poblaciones de especies amenazadas mediante el incremento de los recursos de alimento y refugio para la fauna protegida. Los trabajos se han llevado a cabo en los montes de utilidad pública 'Cabezo del Pinoso y de la Rosa'l.

Las actuaciones han incluido siembras para aumentar la disponibilidad de alimento, la construcción de majanos y balsas para la fauna, la plantación de arbolado productor de fruto y la repoblación de conejos. Estas medidas permiten mejorar las condiciones del hábitat y favorecer tanto la disponibilidad de recursos tróficos como de zonas de refugio para las especies protegidas identificadas.

Durante 2025, las brigadas forestales realizaron tratamientos de selvicultura preventiva sobre cerca de 17 hectáreas en los parajes de Las Pansas y Peña Castelar. Asimismo, los servicios de limpieza efectuaron 36 intervenciones y retiraron 472 kilos de residuos.

Finalmente, durante 2026 se están desarrollando actuaciones de sanidad forestal para reducir los daños asociados a la sequía y las plagas, junto con trabajos de seguimiento del decaimiento de las masas forestales.