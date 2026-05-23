Avanza la Evaluación de Impacto Ambiental de los 4 proyectos para desarrollar soluciones contra nutrientes del Mar Menor

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, en la parcela en la que se ubicará el proyecto de desnitrificación sostenible de aguas continentales (imagen de archivo). - CARM

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional sigue dando pasos firmes para luchar contra la entrada de nutrientes al Mar Menor. La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha requerido a las empresas adjudicatarias del proyecto 'Recupera' información sobre los posibles impactos de dichos proyectos, lo que permitirá avanzar en la elaboración de la pertinente Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada que requieren.

La Comunidad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades adjudicaron el 30 de abril a cuatro empresas el desarrollo del proyecto 'Recupera', para ofrecer soluciones innovadoras en el ámbito de la desnitrificación de aguas continentales.

Las adjudicatarias son las mercantiles Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Sacyr Agua, FCC Aqualia y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Denitra, disponen de un plazo máximo de 20 días para cumplimentar el requerimiento de la información desde el inicio de las consultas, el día 15 de mayo. El plazo finaliza el 4 de junio, fecha en la que también se cerrará el periodo de alegaciones que conlleva el trámite ambiental.

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, destacó que "el proceso sigue avanzando en los plazos y trámites previstos, por lo que estamos más cerca de reducir la presencia de nitratos en las aguas que llegan al Mar Menor y reducir uno de los principales factores que afectan a su equilibrio ecológico".

Serrano también resaltó que el proyecto representa un "ejemplo de colaboración entre administraciones para afrontar con rigor científico uno de los grandes retos ambientales", y subrayó que 'Recupera' "nos permite avanzar hacia soluciones reales, basadas en la innovación y en el conocimiento, para actuar sobre el origen del problema de los nutrientes".

Tras la adjudicación y firma de los contratos, las empresas seleccionadas iniciarán un periodo de trabajo de seis meses en el que diseñarán, desarrollarán y optimizarán sus soluciones tecnológicas mediante pruebas piloto en laboratorio, con el objetivo de comprobar su eficacia en condiciones controladas y garantizar su viabilidad técnica.

Posteriormente, se seleccionarán las dos soluciones más avanzadas, que pasarán a otro periodo de cuatro meses para establecer el diseño final. Las siguientes fases conllevan la construcción a mayor escala de las soluciones, la validación de su funcionamiento en un entorno real y su capacidad para contribuir a la mejora de la calidad de las aguas.

La duración total del reto es de 34 meses. De este modo, a lo largo del próximo año, el reto permitirá dar el salto desde el desarrollo teórico hasta la implementación tangible de tecnologías innovadoras, validadas científicamente y orientadas a la reducción efectiva de nutrientes en el entorno del Mar Menor.

CINCO MILLONES DE EUROS MOVILIZADOS

La Consejería y el CDTI desarrollan el denominado reto 'Recupera' centrado en trasladar al ámbito práctico tecnologías capaces de reducir la presencia de nitratos en las aguas que llegan a la laguna, uno de los principales factores que afectan a su equilibrio ecológico.

El contrato, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma, del CDTI y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ha sido adjudicado en el marco de una compra pública pre-comercial, en la cual se ha valorado la innovación, viabilidad y capacidad de escalado de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras.

La iniciativa moviliza cinco millones de euros, con financiación de la Comunidad Autónoma (1,25 millones), de fondos Feder (3 millones) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (750.000 euros). El CDTI asume el seguimiento y la supervisión administrativa del procedimiento, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina la actuación en el ámbito regional, dentro del paquete de medidas que impulsa el Gobierno regional para avanzar en la recuperación y protección de la laguna.

El director general del Mar Menor recordó que "la importancia de este proyecto radica en que no solo impulsa la investigación, sino que está diseñado para generar soluciones aplicables, medibles y transferibles, que puedan utilizarse en la gestión del acuífero y de las aguas que desembocan en la laguna".