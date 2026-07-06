Aviso naranja en la Vega de Segura por altas temperaturas este martes y amarillo en el resto de la Región

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido avisos naranja y amarillo para este martes en la Región de Murcia por altas temperaturas.

En concreto, el aviso naranja en la Vega del Segura estará activo de 13.00 a 21.00 horas, por temperaturas que pueden llegar a los 41º en Murcia.

El resto de la Región tendrá aviso amarillo durante el mismo periodo de tiempo. Caravaca de la Cruz y Yecla podrán alcanzar los 39º, mientras que Cartagena se quedará en los 34º.