El Ayuntamiento de Alcantarilla recibe del Archivo General documentos históricos fechados entre los siglos XVII y XIX

El Ayuntamiento recibe del Archivo General documentos históricos de Alcantarilla fechados entre los siglos XVII y XIX - AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

La Iglesia de San Pedro Apóstol recibe nueve documentos eclesiásticos, fechados entre los siglos XVIII y XIX

ALCANTARILLA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha recibido cuatro documentos históricos de los siglos XVII, XVIII y XIX que fueron entregados por una vecina al Archivo General de la Región de Murcia el verano pasado.

La alcaldesa, Paqui Terol, recibió del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, este conjunto de piezas históricas, que se depositarán en el Archivo Histórico Municipal de Alcantarilla "y que son verdaderas joyas de la historia de nuestra ciudad, por su antigüedad y su alto valor histórico", ha señalado.

Entre ellas se encuentra un conjunto de autos y diligencias del testamento del señor de la villa, Lázaro Usodemar, fechados entre 1602 y 1708; también el listado de propiedades de su hija, Francisca Usodemar y Fajardo, del año 1719, el inventario de daños en viviendas y pérdidas en ganado, bienes y recursos que provocó la inundación de 1802 en la zona de la Voz Negra y una comunicación del alcalde Rodrigo Manchón de 1888 sobre el cementerio de la ciudad, han informado desde el Consistorio.

Junto a estos, la Iglesia de San Pedro Apóstol ha recibido otros nueve documentos eclesiásticos, fechados entre los siglos XVIII y XIX y relacionados con su actividad pastoral, administrativa y sacramental, como una carta de fray Nicolás Romero de 1772, el documento de donación de una imagen de San Roque de 1857 o el expediente para la bendición de la ermita de Nuestra Señora de la Paz, de 1898.

Otros documentos de la misma época, pero de naturaleza privada, han sido devueltos por el Archivo General a su dueña, dado que son recibos de arrendamiento de tierras y un pasaporte personal.