El Ayuntamiento de Archena incorpora 6 nuevos vehículos municipales destinados al personal de Obras y Servicios

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, en la presentación de los nuevos vehículos municipales destinados al personal de Obras y Servicios - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

La alcaldesa ha presentado la flota para facilitar las labores diarias de mantenimiento, reparación y actuaciones en la vía pública

ARCHENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha incorporado seis nuevos vehículos municipales destinados al personal de Obras y Servicios para "continuar mejorando los servicios a la ciudadanía", según ha informado el Consistorio.

Los nuevos vehículos cuentan con sistema de geolocalización, lo que permitirá optimizar la gestión de los desplazamientos, mejorar la coordinación de los equipos y hacer un seguimiento más eficiente del trabajo que se realiza en distintos puntos del municipio.

La adquisición se ha realizado mediante un sistema de 'renting' con todo incluido --seguro, revisiones y mantenimiento-- para un periodo de tres años.

Durante la presentación, la alcaldesa, Patricia fernández, ha destacado que esta renovación del parque móvil municipal "permite trabajar con mejores medios y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a las necesidades de nuestros vecinos".

La regidora y el concejal de Urbanismo, Fulgencio García, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los vehículos, sus características técnicas y la capacidad de cada uno de ellos, en una visita realizada junto con personal municipal adscrito a la concejalía de Obras y Servicios.

Fernández ha puesto en valor "la ambiciosa remodelación del parque móvil que el Ayuntamiento viene realizando en estos años, que facilita la modernización continua de la flota y garantiza el mantenimiento y el adecuado funcionamiento de toda la maquinaria que se utiliza a diario para atender a la ciudadanía".

"Seguimos modernizando los recursos del Ayuntamiento para que los trabajadores municipales puedan desarrollar su labor con mayor seguridad, eficiencia y coordinación", ha dicho la alcaldesa, que ha subrayado que "la incorporación de estos vehículos forma parte del compromiso del equipo de Gobierno por mejorar los servicios públicos y garantizar que Archena continúe avanzando en calidad de vida y atención a la ciudadanía".