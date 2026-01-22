El concejal de Área de Sanidad, Gonzalo López Pretel, presenta la oficina de asesoramiento e inspección sanitaria - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena abre una oficina de asesoramiento e inspección sanitaria, cuyo principal cometido será el control de las actividades económicas con riesgo sanitario, especialmente en sectores como la hostelería, la alimentación, el comercio minorista o los servicios personales.

La iniciativa ha sido presentada por Gonzalo López Pretel, edil responsable del Área de Sanidad, de la que depende esta oficina, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Desde esta nueva oficina, que no supondrá gasto para el ciudadano, se realizará un seguimiento del cumplimiento de las condiciones sanitarias, más allá de la presentación de declaraciones responsables.

"No puede haber establecimientos que no respeten la cadena de frío, que no conserven adecuadamente los alimentos o que no mantengan condiciones básicas de higiene y sigan funcionando con total normalidad", ha afirmado el concejal.

ENTERRAMIENTOS

Otro de los ámbitos en los que se va a incidir es el de los cementerios municipales y la sanidad mortuoria, una competencia directa del Ayuntamiento.

A este respecto, López Pretel ha afirmado que "no se va a permitir ningún enterramiento que no cumpla estrictamente la normativa sanitaria. No habrá dispensas ni excepciones de ningún tipo. Las normas sanitarias se cumplen en España y se cumplen en Cartagena, sin excepciones por motivos religiosos, culturales o de cualquier otra índole".

Según el edil, "quien quiera vivir, trabajar o desarrollar una actividad en Cartagena tendrá que adaptarse a las normas y estándares sanitarios. La salud pública se protege y no se negocia".

BIENESTAR ANIMAL

Esta oficina recoge también el compromiso con el bienestar animal, dentro del ámbito sanitario y desde un enfoque estrictamente legal.

La Oficina vigilará aspectos como la tenencia, el transporte y el sacrificio de animales, así como el funcionamiento de los mataderos, recordando que estas actividades deben realizarse con todas las garantías sanitarias.

"No se pueden ni almacenar, ni transportar, ni sacrificar animales fuera de los canales legalmente establecidos y sin las medidas de higiene, seguridad y control sanitario que marca la ley. El sacrificio de animales se realiza en mataderos autorizados, sin excepciones", ha aseverado el concejal de Sanidad.

López Pretel ha expuesto que "la salud, la sanidad y la salubridad pública son bienes fundamentales y no pueden verse comprometidos por incumplimientos, atajos o falta de control".