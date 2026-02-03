Ayuntamiento Cartagena contempla el balizado de árboles de gran porte ante el aviso por viento este miércoles y jueves

Archivo - Viento, olas, fenómenos costeros - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja por fenómenos costeros y amarillo por viento este miércoles y jueves, que afecta al municipio de Cartagena y su litoral. Está previsto viento del suroeste y oeste, con rachas de hasta 75 km/h y olas de hasta 5 metros.

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena contempla el balizado de árboles de gran porte, así como el cierre de parques municipales con vallado perimetral.

Diferentes servicios municipales están alistados para intervenir con celeridad en caso de registrarse incidencias. El Consistorio mantiene avisos a la población por redes sociales, cartelería electrónica y la web municipal 'www.cartagena.es'.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se recuerda la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras y se recomienda alejarse de malecones, playas, espigones y otros puntos próximos a la línea de costa que puedan verse afectados por el fuerte oleaje y la intensidad del viento.

Asimismo, se aconseja evitar la navegación recreativa, revisar y reforzar los amarres de las embarcaciones y no estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje, como el Muelle de la Curra, en el puerto de Cartagena, o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

En el ámbito urbano, se recomienda retirar o asegurar elementos de fachadas y balcones que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, toldos, persianas o mobiliario exterior.

También se debe evitar transitar cerca de muros, andamios o estructuras inestables, así como por zonas arboladas donde puedan desprenderse ramas u otros objetos.

En cuanto a la circulación, se aconseja limitar la velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y extremar la atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía pública.

Los conductores de vehículos de gran tamaño o con mayor superficie de exposición al viento deben prestar especial atención a los vaivenes provocados por las rachas fuertes. No estacionar el vehículo junto a farolas, arbolado, toldos, muros, o estructuras metálicas.

Siempre que sea posible se recomienda permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios, siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y los avisos emitidos por las autoridades competentes.