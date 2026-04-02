El Ayuntamiento de Cartagena facilita el carné de conducir a los jóvenes de hasta 30 años con una ayuda de 200 euros

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El concejal de Juventud, José Martínez, ha anunciado la apertura de la convocatoria de ayudas del programa NOVEL 2026, una iniciativa del Gobierno municipal que destina 10.000 euros a sufragar parte de los gastos de obtención del permiso de conducir para unos 50 jóvenes cartageneros.

"Sabemos que sacarse el carnet de conducir supone un esfuerzo económico importante para muchas familias jóvenes. Con estas ayudas queremos aliviar esa carga y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al empleo, donde tener el permiso de conducir es cada vez más un requisito imprescindible", ha explicado Martínez.

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes empadronados en Cartagena que tengan entre 18 y 30 años y hayan obtenido cualquier tipo de permiso de conducir entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La selección de los beneficiarios se realizará mediante baremo, valorando la renta familiar, la condición de demandante de empleo, la pertenencia a familia numerosa o la discapacidad reconocida.

Estas ayudas municipales se suman a las que ofrece la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con las que son plenamente compatibles. De esta forma, los jóvenes cartageneros pueden beneficiarse de una doble línea de apoyo para la obtención del permiso de conducir.

DATOS DE EDICIONES ANTERIORES

En la convocatoria del año pasado, el programa NOVEL recibió cerca de 200 solicitudes, lo que evidencia la alta demanda de este tipo de ayudas entre los jóvenes del municipio. Para esta edición, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 2 de octubre de 2026.

"Es una ayuda muy valorada, porque llega directamente a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo estas políticas de apoyo a la emancipación juvenil", ha añadido el concejal. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cartagena.