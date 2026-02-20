El Ayuntamiento de Cartagena pedirá la nulidad del procedimiento y presentará recurso de apelación al auto de El Vivero

Zona del Vivero en La Manga del Mar Menor - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena pedirá la nulidad del procedimiento y presentará un recurso de apelación al auto de El Vivero que condena al Consistorio a pagar una indemnización de 54 millones de euros a los promotores de este desarrollo urbanístico en La Manga del Mar Menor por la desclasificación de los terrenos.

El auto emitido por la Sección de lo Contencioso-Administrativo fija una cantidad que los servicios jurídicos ven "desproporcionada" al considerar que únicamente deben limitarse a los costes de la tramitación urbanística y en ningún caso al valor del suelo, que sigue siendo titularidad de los demandantes, según han informado desde el Consistorio en un comunicado.

Los servicios jurídicos solicitarán, por un lado la nulidad de las actuaciones, al tiempo que presentarán recurso de apelación al auto resolutorio que fija una indemnización a los promotores del Plan Parcial del Vivero, al considerar que "no se han tenido en cuenta los informes realizados por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria aportados por el Ayuntamiento", según ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Asimismo, los servicios jurídicos defienden la actuación del Ayuntamiento de Cartagena "porque el terreno presenta unos valores ambientales y de protección del Mar Menor que impiden la aprobación de cualquier programa de actuación que propicie su desarrollo urbanístico".

Desde el Consistorio han explicado que los servicios jurídicos basan la defensa "en lo desproporcionado de la indemnización" que ha sido fijada, "sin tener en cuenta en ningún caso las pruebas aportadas por los técnicos municipales".

En este sentido, han asegurado que durante el procedimiento, el Ayuntamiento aportó un informe urbanístico que señalaba que "dichos terrenos estaban sin desarrollar urbanísticamente y que los propietarios no han consolidado derecho de aprovechamiento urbanístico alguno".

Respecto al PGOU, han afirmado que dichos terrenos "se clasificaron como no urbanizables en la aprobación inicial por unanimidad de toda la corporación del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, y que dichos cambios no serán firmes hasta su aprobación definitiva".

REACCIONES DE PSOE Y MC

Por su parte, el concejal del PSOE Pedro Contreras ha considerado que la sentencia es "fruto de la especulación urbanística del PP durante las tres últimas décadas en Cartagena y en toda la Región", y ha considerado "vital que no se siga construyendo" en el entorno del Mar Menor, "tal y como los socialistas han logrado que se contemple en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana".

"El PP impuso un modelo urbanístico depredador, que ha dejado al Mar Menor herido de muerte y que ahora provoca estas sentencias, que tendremos que pagar todos los cartageneros. Es absolutamente intolerable", ha señalado Contreras, tras subrayar que el PSOE ya denunció en 2019 que el proyecto de El Vivero era "absolutamente inviable".

El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha indicado que "la situación es fruto de la pésima gestión urbanística del PP, avalada por PSOE y Vox", y ha demandado la convocatoria de una Junta de Portavoces urgente para conocer "todos los pleitos en marcha".

Giménez Gallo ha señalado que en la Comisión de Urbanismo y en el Pleno, durante la aprobación provisional del Plan General, "se volvió a insistir en el riesgo de indemnizaciones si no se actuaba con rigor".

"Votamos en contra porque no se nos estaba explicando toda la información relevante. Esta condena no surge en una semana; procede de un procedimiento judicial en marcha que no fue trasladado con la claridad debida cuando se debatía el Plan", ha agregado el líder de la formación cartagenerista.