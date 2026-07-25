El Ayuntamiento de Cartagena renueva las pérgolas del puerto con más de 600 nuevas plantas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha llevado a cabo la renovación integral de la vegetación de las pérgolas del Puerto de Cartagena con la plantación de más de 600 ejemplares.

Esta actuación tiene como objetivo embellecer y mejorar la imagen de este espacio público, uno de los enclaves más transitados de la ciudad, han informado fuentes municipales.

La intervención ha consistido en la plantación de incienso variegata y Russelia equisetiformis, conocida popularmente como lágrimas de Cupido.

Ambas especies han sido seleccionadas por su resistencia a las altas temperaturas, su adaptación a espacios con abundante exposición solar y su porte colgante, que realza la estética de las pérgolas.

Además, se ha reforzado el sistema de riego con la instalación del doble de líneas de suministro, una mejora que garantizará el correcto desarrollo de la nueva vegetación y facilitará su mantenimiento.

Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos, contribuyendo a crear entornos más cuidados, sostenibles y agradables para vecinos y visitantes.