Reunión mantenida en la Cofradía de Pescadores de Cartagena para analizar la situación generada por la decisión del Gobierno de España de remolcar el petrolero hasta Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha mostrado su respaldado a la petición de suspensión cautelar del traslado del buque a la ciudad que, según ha anunciado el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se presenta hoy sábado 28 de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Así lo ha manifestado su alcaldesa, Noelia Arroyo, tras la reunión mantenida en la Cofradía de Pescadores de Cartagena para analizar la situación generada por la decisión del Gobierno de España de remolcar el petrolero hasta Cartagena.

Ayuntamiento y Comunidad han reiterado su oposición a esta decisión unilateral de remolcar el petrolero volcado hasta un puerto situado al doble de distancia que otras alternativas multiplicando el riesgo de incidentes.

El buque transporta unas 7.000 toneladas de gasóleo y navega con la quilla al aire y casi toda su estructura sumergida. Su traslado obliga a recorrer más de 120 millas junto a espacios naturales protegidos y sobre los caladeros de los pescadores de Cartagena, y a pasar cerca del Mar Menor.

La alcaldesa ha reiterado que "nadie nos asegura en este momento riesgo cero de una catástrofe medioambiental" y que se teme "que en esa operación tan compleja pueda ocurrir algún imprevisto y que ese imprevisto tenga consecuencias nefastas e irreversibles para Cartagena por la decisión de no dejar el buque en un puertoa más cercano".

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Comunidad presentarán hoy "un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando medidas cautelarísimas para que se suspenda de forma inmediata el traslado de ese buque averiado, accidentado, con 8 millones de litros de gasoil a las costas de Cartagena, porque es un riesgo cierto y medioambiental para Cartagena y para la Región de Murcia".

El recurso se sustenta "en los informes de los servicios regionales de medio ambiente y de pesca". Las dos instituciones recuerdan además que el puerto de Escombreras tiene un único canal de acceso. Un accidente en ese canal podría bloquear una infraestructura de la que sale buena parte del suministro de combustible del país.

A ello se suman la proximidad de la base naval y del Arsenal, claves para la defensa nacional, y la ocupación del puerto durante los meses que podría durar la recuperación del buque.

Tras la reunión, celebrada en la sede de los pescadores, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia, Bartolomé Navarro, ha calificado el traslado de "barbaridad" y ha advertido de que "vamos a meter un barco que es una bomba". "Peligran los caladeros. Hay mucha gente de Mazarrón, Águilas y Cartagena que vivimos de la pesca. Puede ser que desaparezca toda la posidonia en caso de que haya un accidente", ha alertado.

Navarro ha explicado que durante el traslado del petrolero volcado la parte sumergida opone resistencia al agua. "Como el puente salte, va a arrancar la cubierta y el barco se va a partir en dos. No quiero ni pensar que, cuando vayan a hacer la maniobra para meterlo en la dársena, el barco se parta", ha añadido, antes de preguntarse si "van a arruinar a miles de personas y familias".

El presidente de COEC, Miguel Ángel Jiménez Bosque, ha trasladado el "total desencuentro" de los empresarios "con la acción de traer el buque desde más de 200 kilómetros a Cartagena". "Exigimos al Gobierno nacional que tome otras decisiones. Evidentemente tiene un alto riesgo, no solamente medioambiental, sino además militar y, por ende, industrial", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Mateo Valera, ha expresado "mi más rotunda negativa a que ese buque llegue a nuestras costas" y ha lamentado que "tengamos que estar viviendo esto cuando se podrían haber tomado otro tipo de decisiones".

Por todo ello, el presidente regional, Fernando López Miras, ha reclamado el informe de impacto ambiental de la operación: "Quiero verlo, quiero saber dónde está ese informe y quiero ver quién lo ha firmado".

En la reunión han participado, además, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, y los consejeros de Presidencia, Marcos Ortuño, de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro; y de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.

El Med Emre volcó en la madrugada del jueves a unas 19 millas al noroeste de Ibiza, en un accidente que costó la vida a su jefe de máquinas. Los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana rechazaron acoger el buque en sus puertos. El viernes, la Dirección General de la Marina Mercante ordenó su remolque hasta la dársena de Escombreras, adonde está previsto que llegue el lunes.