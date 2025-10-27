El Ayuntamiento de Cartagena supera los 1,2 millones en ayudas para la rehabilitación de 88 viviendas

Reunión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, sobre la Estrategia Municipal de Vivenda (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado 660.669 euros en ayudas para la rehabilitación energética de 34 viviendas, lo que eleva a 1.225.052 euros el total concedido hasta la fecha dentro del programa financiado con fondos europeos NextGeneration EU, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Con esta tercera comisión, el Ayuntamiento ha aprobado ya subvenciones para 88 viviendas, distribuidas en tres fases: 34 en la primera, 20 en la segunda y 34 en la tercera.

El número final será algo menor al previsto, ya que todas las ayudas aprobadas cubren el 100% del coste de las obras, tanto por el alto nivel de eficiencia energética alcanzado por los proyectos como por la vulnerabilidad de las familias beneficiarias.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha manifestado que el Ayuntamiento ha logrado movilizar más de la mitad de los 2,5 millones de euros que Cartagena consiguió del programa de rehabilitación financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según Arroyo, "la respuesta ciudadana ha superado las previsiones, vamos a agotar toda la cantidad que se ha concedido y existen solicitudes que superan en 1 millón de euros la cantidad disponible por eso pensamos pedir una ampliación de los fondos. Lo importante es toda la subvención se está aplicando en la mejora de hogares y comunidades de propietarios. Los resultados son buenos para las familias que habitan esas casas y son buenos para todo el empleo que se mantiene con la ejecución de las obras".

En las próximas semanas se incorporarán las viviendas de la Barriada Villalba, tras la ampliación del ámbito de actuación del programa aprobada por la Junta de Gobierno. Esta incorporación permitirá rehabilitar dos bloques con 48 viviendas, más de la mitad ocupadas por familias vulnerables, con una inversión prevista de 792.000 euros.

Este trabajo, que forma parte de la Estrategia Municipal de Vivienda, ha sido impulsado por técnicos municipales de la oficina de proyectos europeos y de la Oficina de Vivienda en colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (CETENMA), que ha prestado asistencia técnica a los vecinos para la preparación de los proyectos y la tramitación de las ayudas.

En esta convocatoria, todas las ayudas alcanzan el máximo porcentaje de subvención, al tratarse de proyectos que logran un ahorro energético superior al 30% y benefician a familias que cumplen los criterios de vulnerabilidad social y económica.

Las obras incluyen la mejora del aislamiento térmico de fachadas y cubiertas, la sustitución de carpinterías y otras intervenciones que reducirán el consumo de energía no renovable y mejorarán el confort y la accesibilidad de los edificios.

El programa municipal forma parte del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), que comenzó en 2024 y abarca 15 barrios de Cartagena. Su objetivo es renovar viviendas antiguas e ineficientes en zonas como Los Barreros, Cuatro Santos, Los Dolores, Los Gabatos, El Plan, Barrio Peral, Media Sala, Mediterráneo, Nueva Cartagena, San Antón, Virgen de la Caridad, San Ginés, Ensanche-Almarjal, Casco Histórico y La Baña.