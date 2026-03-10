Ayuntamiento de Lorca autoriza la construcción de un complejo internacional de karting con una inversión de 7 millones

Presentación del Circuito Internacional ‘Roque Ruiz’ - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha anunciado este martes la aprobación en Junta de Gobierno de la autorización excepcional para la construcción del Circuito Internacional 'Roque Ruiz', un complejo de motor y ocio que supondrá una inversión total de 7 millones de euros.

El proyecto, promovido por una mercantil, se ubicará en una finca de 32 hectáreas en la pedanía de Torrealvilla, a 6,8 kilómetros del centro de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento.

La actuación, declarada de interés público, contempla una superficie construida de 11.474 metros cuadrados y se ejecutará en dos fases: la primera finalizará en mayo de 2027 y la segunda en diciembre de 2028.

Según el regidor, el complejo está diseñado para ser un "revulsivo" que posicione a la ciudad en el ámbito del motorsport y el turismo de grandes eventos.

El complejo contará con un presupuesto de ejecución material de 5,5 millones de euros --dentro de la inversión global anunciada-- y dispondrá de varias infraestructuras principales entre las que destaca un circuito de karts con una pista de 1.630 metros de longitud, homologada por la CIK-FIA para competiciones internacionales.

El proyecto también contempla un circuito de velocidad con un trazado perimetral de 2.380 metros para coches y motos, apto para pruebas nacionales y un edificio principal de 5.600 metros cuadrados con tres plantas para alquiler de karts, cafetería, salón de eventos y aulas de formación; dos edificios de boxes --14 para karts y 10 para velocidad-- con graderíos y sala de prensa.

Asimismo, incluye un edificio con 40 apartamentos turísticos con piscina, un Museo de Automoción, taller mecánico y una estación de servicio con tres boxes de lavado y un espacio de aparcamiento de 32.700 metros cuadrados con capacidad para 549 coches, 34 motos, 26 autocaravanas y plazas para vehículos eléctricos y de movilidad reducida.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha destacado la polivalencia del espacio. "Hablamos de un circuito homologado por la Federación Española de Automovilismo, diseñado como un espacio multidisciplinar capaz de albergar, además de competiciones, conciertos, congresos, ferias y actividades educativas", ha señalado.

Asimismo, Gil ha subrayado que el proyecto "combina competición deportiva, ocio, cultura y formación; es un hito que será un auténtico revulsivo para la ciudad, convertida en capital mundial del motor, generando empleo y desarrollo en zonas rurales".

El Ayuntamiento prevé la finalización del circuito de karts y el edificio principal --servicios de hostelería y formación-- para mayo de 2027 y la conclusión del circuito de velocidad, los apartamentos turísticos, el museo y las instalaciones auxiliares para diciembre de 2028.

El Consistorio ha confirmado que la actuación cumple con los parámetros urbanísticos del Plan General de Ordenación Municipal (PGMO) y criterios de eficiencia energética, incluyendo la plantación de más de 1.500 árboles en las zonas verdes del complejo.