Ayuntamiento Murcia abre la convocatoria de la 'Llamada a Proyectos Circulares 2026' del HUB Murcia Inicia

La edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo de Murcia, Mercedes Bernabé, junto al presidente de AEMA, Daniel Robles; la presidenta de AJE, Almudena Abellán; y el gerente de AMUSAL, Francesc Abad, presenta 'Llamada a Proyectos Circulares' - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Convocatoria de la 'Llamada a Proyectos Circulares 2026 - HUB Murcia Inicia', dirigida a emprendedores y empresas emergentes vinculadas a la economía circular, ya está a abierta. Así lo ha anunciado este lunes la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, junto al presidente de AEMA, Daniel Robles; la presidenta de AJE, Almudena Abellán; y el gerente de AMUSAL, Francesc Abad.

Esta nueva convocatoria, cuyo plazo de inscripción finaliza el 22 de febrero, se enmarca en los convenios de colaboración que sustentan el funcionamiento del HUB Murcia Inicia-Economía Circular, un modelo de cooperación público-privada que se ha consolidado como referente municipal para el impulso del emprendimiento sostenible y la innovación empresarial.

Con esta nueva convocatoria, ha explicado la edil, "se da continuidad a una herramienta estratégica que está demostrando una gran eficacia para impulsar proyectos empresariales innovadores, alineados con la economía circular y con capacidad real de generar empleo y actividad económica en el municipio".

Cabe destacar, a través de los convenios suscritos, el trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresas del Medio Ambiente (AEMA), la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (Amusal) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE Región de Murcia), y el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (Cetenma).

Estas entidades aportan al HUB asesoramiento especializado, mentorización, formación, networking y conexión con el ecosistema empresarial, reforzando el acompañamiento a los proyectos participantes.

El HUB Murcia Inicia, con sede en el Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M), se ha consolidado como un espacio de referencia para la creación, aceleración y consolidación de iniciativas empresariales basadas en modelos productivos sostenibles, eficientes en el uso de recursos y generadores de empleo.

La convocatoria está dirigida tanto a emprendedores con ideas de negocio sostenibles aún no constituidas, como a autónomos y empresas ya en activo que deseen consolidar o escalar su proyecto en el ámbito de la economía circular.

Las personas seleccionadas podrán acceder a espacios de trabajo colaborativo en el CIM-M y a un programa de acompañamiento integral que incluye asesoramiento técnico, mentorización especializada con enfoque circular, acciones formativas, encuentros empresariales y actividades de networking.

Las personas interesadas en inscribirse en la convocatoria pueden hacerlo a través de la sede electrónico del Ayuntamiento, en el enlace 'https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento/3862', presentando un modelo de solicitud que incluye una breve descripción del proyecto, así como un vídeo explicativo de la idea de negocio o de la actividad de la empresa, cuya duración máxima debe ser de cinco minutos.

El uso de las instalaciones se autorizará por un periodo inicial de cinco meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de nueve meses, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Espacios Emprendedores.

El proceso de selección tendrá en cuenta criterios como la contribución del proyecto a la economía circular, su viabilidad técnica y económica y su potencial de escalabilidad.

Desde su puesta en marcha, el HUB Murcia Inicia-Economía Circular ha apoyado a más de medio centenar de proyectos empresariales y desarrollado numerosas actividades formativas y de dinamización empresarial, fortaleciendo el ecosistema emprendedor local y las sinergias entre iniciativas.

"La apertura de una nueva llamada a proyectos refuerza la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de desarrollo económico sostenible, innovador y alineado con los objetivos del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica y con las actuaciones de la Estrategia de Economía Circular del Municipio, situando a este ámbito como uno de los ejes clave del crecimiento local", ha finalizado la edil Bernabé.