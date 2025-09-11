Ayuntamiento Murcia abre la puerta a la transformación de barrios tras cerrar proceso de participación de Conexión Sur

Murcia celebra este jueves en el Cuartel de Artillería el acto de cierre del proceso participativo de Conexión Sur con el alcalde de Murcia, José Ballesta, entre otros - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha celebrado este jueves en el Cuartel de Artillería el acto de cierre del proceso participativo de Conexión Sur, en el que se han presentado los principales resultados fruto de años de trabajo, de diálogo continuo y de corresponsabilidad compartida, abriendo así la puerta a la transformación de barrios tras cerrar el proceso de participación de Conexión Sur.

El encuentro ha contado con la participación del alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado de la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; el de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro y el edil delegado de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz; así como el director de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local, Prudencio Riquelme, junto a los presidentes de las juntas municipales participantes y los equipos técnicos municipales y de la Cátedra.

Durante su intervención, Ballesta ha destacado que Conexión Sur "ya no es un proyecto sobre el papel; es una realidad compartida, con muchos murcianos que nos impulsan a seguir avanzando con decisión".

"Hemos llegado al punto de no retorno y vamos a seguir adelante, porque lo que hoy se ha presentado no es un punto final, es un punto de partida, es inicio de una nueva fase en la que vamos a convertir las propuestas ciudadanas en actuaciones concretas. El ciudadano quiere ver realidades, quiere poder tocarlas, quiere poder vivirlas, quiere poder sentirlas", ha dicho.

Por su parte, la edil responsable del proyecto ha explicado que Conexión Sur "culmina el mayor proceso participativo de la historia del municipio y abre la puerta a la transformación de los barrios del sur. Y lo ha hecho con un método claro que incorpora rigor académico y solvencia técnica para escuchar, priorizar y ejecutar con transparencia".

El proceso ha recogido miles de aportaciones de los murcianos que se han sintetizado a través de ágoras ciudadanas en cinco grandes prioridades: la movilidad cotidiana con conexiones este-oeste y norte-sur, la creación de espacios públicos con sombra, arbolado y sistemas de drenaje sostenible, el desarrollo de equipamientos culturales, deportivos y educativos, la apuesta por la inclusión y la seguridad con atención social, y la solución de los problemas de conectividad fina ligados a desniveles y tráfico de paso.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los ejemplos por barrios son numerosos: en El Carmen se han priorizado nodos de permeabilidad; en Santiago el Mayor los equipamientos que cohesionan el territorio; en Patiño y El Progreso, las conexiones; en San Pío X la reurbanización y el estacionamiento; en Era Alta y Nonduermas, la trinchera y el tráfico de paso; en Purísima-Barriomar, el futuro parque metropolitano y en Los Dolores, los accesos. Así como en el Infante Juan Manuel un centro cultural con auditorio abierto.

De estas aportaciones vecinales han emergido siete líneas de actuación para la siguiente etapa: devolver el proceso a los ciudadanos; aplicar medidas de adaptación en el espacio público (itinerarios escolares, sombras, iluminación y señalización calmada); seleccionar equipamientos ancla que establezcan relaciones sociales (centro culturales o auditorios).

También se abordará la seguridad y la vivienda como política urbana; gestionar la movilidad con un transporte público competitivo; apostar por soluciones basadas en la naturaleza mediante drenajes sostenibles y arbolado denso; y garantizar la gobernanza con el apoyo de juntas y asociaciones.

El concejal José Francisco Muñoz ha destacado que "la nueva estación de autobuses de El Carmen será una pieza clave de la movilidad sostenible de Murcia".

Por su parte, Antonio Navarro ha puesto en valor los trabajos de urbanización que permitirán materializar las actuaciones, mientras que José Guillén ha señalado que "las infraestructuras verdes previstas harán de Conexión Sur un espacio sostenible y conectado".

Por su parte, el director de la Cátedra de Agenda Urbana, Prudencio Riquelme, ha recalcado que "la transformación de las miles de aportaciones de murcianos en diagnósticos y propuestas concretas ha sido posible gracias a un rigor académico y técnico que asegura que Conexión Sur sea un modelo útil y replicable".

El proyecto ha tenido, además, una notable proyección internacional a través del programa URBACT U.R. Impact, con la celebración en Murcia de encuentros transnacionales y visitas de delegaciones de Italia, Portugal y Estados Unidos, que han conocido de primera mano este modelo de regeneración urbana participativa.

Este esfuerzo colectivo ha sido reconocido con el Premio de Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma en marzo de 2025, que certifica a Conexión Sur como una referencia en innovación democrática y gobernanza urbana.