El Ayuntamiento de Murcia actúa en más de 61 hectáreas de parques para prevenir incendios forestales

Camino forestal de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia desarrolla una estrategia integral de prevención de incendios forestales en los espacios naturales mediante actuaciones que han permitido intervenir en más de 61,5 hectáreas de parques forestales y acondicionar cerca de 9 kilómetros de caminos y pistas, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha supervisado este miércoles los trabajos periódicos de desbroce que se llevan a cabo en cerca de 15 hectáreas de caminos y en el entorno de la urbanización Torre Guil, en el Parque Forestal Municipal del Majal Blanco.

Navarro ha destacado que "el principal objetivo de estas labores es reducir la carga de combustible vegetal y mejorar las condiciones de seguridad en esta zona de interfaz urbano-forestal. Desde el Ayuntamiento mantenemos un compromiso firme con la conservación de nuestro patrimonio natural y con la seguridad de los vecinos".

El edil ha añadido que "la prevención es la herramienta más eficaz frente a los incendios forestales, por lo que las tareas para garantizar el mantenimiento y conservación de los espacios naturales se desarrollan durante el año para reducir el riesgo de incendios y mejorar el estado de nuestros montes municipales".

Un equipo conformado por cerca de 15 personas trabaja en esa zona de monte forestal municipal, colindante con viviendas, con tres tipos de maquinaria --motos desbrozadoras, motosierras y motosierras telescópicas--, con el fin de realizar los desbroces en bandas perimetrales de 10 y 20 metros de ancho, que actúan como cortafuegos en caso de incendio.

Estas actuaciones se enmarcan en el contrato para el Servicio de Mantenimiento de la Infraestructura Verde Municipal adscrita al Servicio de Medio Ambiente para Parques Forestales, cuyo objetivo es garantizar la conservación y el uso público de las 2.296 hectáreas de espacios forestales municipales distribuidas en 59 fincas.

CUATRO EJES DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS

La estrategia municipal se articula en torno a cuatro líneas de trabajo fundamentales: la reducción del combustible vegetal mediante tratamientos silvícolas de apeo de arbolado afectado por la sequía; la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal, donde confluyen áreas residenciales y forestales; la mejora de la accesibilidad mediante el acondicionamiento de caminos e infraestructuras forestales; y la conservación activa de los ecosistemas a través de actuaciones de mejora de la biodiversidad y del estado sanitario de las masas forestales.

Desde finales de 2025, el Ayuntamiento ha ejecutado trabajos de prevención en distintos espacios forestales municipales, entre ellos Los Polvorines; Montepinar-Los Ángeles, en El Esparragal; el Parque Forestal Municipal de Valladolises, Majal Blanco y el Parque Forestal Municipal del Polígono Industrial Oeste. Unos trabajos que se suspenden en verano por el riesgo de usar maquinaria en el monte con elevadas temperaturas, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Algunas de las actuaciones destacadas en estos meses, y que cuentan con una inversión anual de cerca de 314.000 euros, son los trabajos de selvicultura preventiva, que incluyen el apeo de ejemplares de pino carrasco afectados por la sequía para disminuir el riesgo de propagación de incendios, reducir la acumulación de combustible vegetal seco, evitar la caída de árboles debilitados y mejorar el estado sanitario de las masas forestales.

Asimismo, se han llevado a cabo tratamientos de control de plagas, limpieza de residuos, mantenimiento de cultivos estratégicos para la prevención de incendios y el fomento de la biodiversidad, así como labores de conservación y reparación de caminos y pistas forestales.

ACTUACIONES PREVISTAS DURANTE EL MES DE JUNIO

Además de los trabajos de desbroce en los caminos y zonas perimetrales del entorno de Torre Guil, se está actuando en el Parque Forestal Municipal del Polígono Industrial Oeste con labores de desbroce en una superficie de 3,5 hectáreas, para crear y mantener franjas de seguridad que contribuyan a proteger las instalaciones industriales, reducir la continuidad del combustible vegetal y mejorar la capacidad de respuesta ante un posible incendio.

Además, se acometen los trabajos para el arreglo de varios caminos forestales del Majal Blanco deteriorados por los episodios de lluvia registrados en los últimos meses.

"Todas estas actuaciones tienen un objetivo común: proteger nuestros espacios naturales, preservar la biodiversidad y garantizar que los servicios de emergencia dispongan de las mejores condiciones posibles para actuar ante cualquier incidencia", ha añadido el concejal del área.