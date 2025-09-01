El Ayuntamiento de Murcia amplía el pórtico de la Feria con una recreación monumental del convento de San Francisco

El alcalde, José Ballesta, acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, supervisa el montaje - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado el pórtico de la Feria con una recreación monumental de la fachada del convento de San Francisco en los Huertos del Malecón, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha supervisado el montaje de la entrada, que ha sido diseñada por el taller artístico Matiss.

A la estructura principal de más de siete metros de altura, cuyos laterales y trasera ya se ampliaron en la pasada edición, se suma ahora una réplica del convento de San Francisco de 7 metros de ancho y más de 9 de alto, que refuerza su carácter monumental y evocador.

"La portada de entrada a los huertos del Malecón, que este año, como todos los años desde hace ya algunas ediciones, va a presentar una novedad. Junto a la Casa Codorníu, que ya ha ido completándose, este año va a aparecer la portada del convento de San Francisco. Ese convento que se situaba en este mismo lugar y que daba nombre al Plano de San Francisco", ha explicado el regidor.

Ballesta ha añadido que "junto a ello, ya estamos viendo cómo están colocándose también las farolas históricas que estaban en la glorieta en el año 1929, que se están recuperando también, lógicamente, con toda la tecnología actual, pero sí con la imagen que tenían en aquel momento".

LA HUELLA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO

El convento de San Francisco se fundó en 1280 tras la licencia otorgada por Alfonso X y gracias a la influencia del franciscano Pedro Gallego. Tras la reconquista, los frailes se establecieron en el Plano de San Francisco, donde levantaron el que llegaría a ser considerado el convento más suntuoso y magnífico de la ciudad, con una comunidad que superó los cien religiosos.

La propuesta mantiene la inspiración en la fachada principal del Palacio de Codorniú, heredero de aquel convento y convertido en casona familiar en el siglo XIX.

El edificio, que formó parte del paisaje murciano hasta su demolición en 1974, revive ahora simbólicamente como emblema de la memoria urbana y sentimental de la ciudad.

Los Huertos del Malecón serán este año 14 y junto a ellos habrá puestos de artesanía y un escenario al final del recinto, así como una zona destinada a fines benéficos al inicio, entre otros espacios.