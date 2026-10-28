El Ayuntamiento de Murcia convoca un minuto de silencio por las víctimas del accidente a las 20.00 horas

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MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha convocado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo a las 20.00 horas frente a la Casa Consistorial, en la plaza Glorieta de España.

El Consistorio se suma así al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias como muestra de solidaridad por los afectados en el accidente, según ha informado el propio Ayuntamiento.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha trasladado en nombre de la ciudad su "más sentido pésame" a las familias y seres queridos de las víctimas, así como su "apoyo" a todas las personas afectadas. Asimismo, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia y a los profesionales que trabajan en la zona.

El Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía a participar en este minuto de silencio como muestra de respeto y recuerdo a las víctimas, y de solidaridad con sus familiares y allegados.