El Ayuntamiento de Murcia culmina en tiempo récord la renovación integral del asfaltado de Ronda Sur

El Ayuntamiento de Murcia culmina la renovación integral del asfaltado de Ronda Sur - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado la noche de este jueves los trabajos de renovación integral del asfaltado de la avenida Ronda Sur, en sus 2,1 kilómetros en sentido salida hacia la autovía, según han informado fuentes municipales.

El Consistorio ha culminado "en tiempo récord" una actuación que ha permitido mejorar el firme de una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad.

La intervención, iniciada el pasado lunes en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico, ha avanzado a un ritmo superior al programado tras la planificación de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, la coordinación de los trabajos y la ejecución continuada durante estas cuatro noches.

Los trabajos de la última noche se han centrado en el asfaltado del carril derecho en sentido salida de la ciudad, en el tramo comprendido entre el hospital Mesa del Castillo y el enlace con la autovía, que abarcan cerca de 500 metros lineales.

Durante la jornada de este domingo se llevarán a cabo los últimos trabajos de señalización horizontal, centrados en el repintado de pasos de peatones y otros elementos singulares de la vía, dejando acondicionada la avenida.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado que "la planificación técnica realizada antes del inicio de las obras y el excelente ritmo de ejecución nos han permitido completar esta actuación en un plazo muy reducido, minimizando las molestias a vecinos y conductores, y garantizando en todo momento la movilidad en Ronda Sur con un carril siempre disponible y abierto al tráfico".

"Durante toda la intervención se ha mantenido abierto al tráfico uno de los tres carriles de circulación, garantizando la movilidad mientras avanzaban las labores de fresado, asfaltado y reposición de la señalización horizontal en una media de 525 metros lineales por noche", ha añadido el edil.

La actuación ha supuesto la renovación de más de 20.800 metros cuadrados de pavimento a lo largo de toda la avenida, desde la rotonda de MediaMarkt hasta el enlace con la autovía, incluyendo el fresado del firme, la extensión de nuevas capas de aglomerado asfáltico y la reposición completa de la señalización horizontal.

Las obras han contado con una inversión de 272.486 euros, financiada a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos de la Comunidad, y de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que ha asumido 79.607,65 euros del presupuesto total.