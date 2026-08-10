El Ayuntamiento de Murcia desplegará más de 100 policías locales por el eclipse solar del 12 de agosto - CANAL EXTREMADURA

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia desplegará el próximo 12 de agosto un dispositivo especial de seguridad y regulación del tráfico con más de un centenar de policías locales con motivo del eclipse solar, que previsiblemente atraerá a numerosos ciudadanos a distintos enclaves elevados del municipio.

El operativo comenzará a las 18.00 horas y permanecerá activo hasta el restablecimiento de la normalidad circulatoria. El eclipse será visible desde la península entre las 19.30 y las 21.20 horas, franja en la que se espera una mayor concentración de personas en miradores y zonas elevadas del municipio.

La Policía Local incrementará su presencia en los principales puntos de observación para garantizar la seguridad vial, facilitar la movilidad y prevenir posibles incidencias derivadas del aumento de la afluencia de personas y vehículos, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que el dispositivo se ha preparado para que quienes quieran disfrutar del fenómeno astronómico puedan hacerlo "con las máximas garantías de seguridad", compatibilizando el desarrollo del acontecimiento con una circulación fluida y la protección de las personas y del entorno natural.

La vigilancia correrá a cargo de las unidades policiales adscritas a las distintas zonas afectadas, que contarán con el apoyo de la Patrulla Ecológica y del Grupo de Motoristas. Los efectivos se distribuirán de forma flexible en función de las necesidades y de la afluencia registrada en cada punto de observación.

El dispositivo contempla un seguimiento permanente de la evolución del tráfico, con actuaciones para regular la circulación, facilitar los accesos y evitar situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones.

Entre las funciones previstas figuran la vigilancia y regulación del tráfico, el control de las zonas restringidas a la circulación de vehículos, la supervisión del cumplimiento de las ordenanzas municipales, la prevención de conductas que puedan generar riesgos y la presencia policial en los lugares con mayor afluencia de público, además de patrullas periódicas en otros puntos de observación.

VIGILANCIA FORESTAL

El operativo incluirá asimismo vigilancia preventiva en las masas forestales próximas a los puntos de observación, en coordinación con las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento dentro del Plan Infomur para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Los agentes intensificarán la supervisión de estos espacios antes, durante y después del eclipse para minimizar posibles riesgos para el entorno natural, especialmente en una época de elevado peligro de incendios.

MÁS DE UN CENTENAR DE AGENTES

Durante el turno de tarde de este miércoles, 12 de agosto, participarán en el operativo más de un centenar de policías locales, que serán distribuidos en función de las necesidades que se detecten a lo largo de la jornada y de la afluencia en cada enclave.

Los principales puntos sobre los que se centrará la vigilancia serán la subida a la Fuensanta por Algezares y Santo Ángel, la explanada de la Fuensanta, los accesos a la Cresta del Gallo por Los Teatinos y por San José de la Montaña, así como la explanada y el aparcamiento de la Cresta del Gallo.

También se vigilarán la subida a la urbanizaciónTorreguil y su mirador, además del entorno del Castillejo de Monteagudo y el Palacio Ibn Mardanis.

Perona ha pedido a quienes se desplacen a estos enclaves que sigan las indicaciones de la Policía Local, estacionen únicamente en los lugares habilitados y extremen la prudencia para evitar situaciones de peligro.

El concejal ha destacado que la prevención, la coordinación de los servicios municipales y la presencia policial permitirán ofrecer una respuesta "eficaz" donde sea necesaria y preservar tanto la seguridad de las personas como el patrimonio natural.