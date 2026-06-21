El Ayuntamiento de Murcia destina más de 630.000 euros para garantizar el mantenimiento de los vehículos municipales

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia garantiza el mantenimiento de más de 600 vehículos municipales con un nuevo contrato de suministro para los talleres municipales. La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para la contratación del suministro de piezas de recambio y materiales para la flota de vehículos y talleres municipales, incluyendo el suministro, sustitución y reparación de neumáticos, mediante cinco lotes.

El contrato, dependiente de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández, cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 630.000 euros y tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable anualmente por dos años más.

El Ayuntamiento dispone actualmente de una flota de 612 vehículos y de dos talleres municipales especializados ubicados en Espinardo y en la avenida San Juan de la Cruz, desde los que se realizan la mayor parte de las labores de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales.

CINCO LOTES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECAMBIOS

El contrato se divide en cinco lotes diferenciados con el objetivo de dar respuesta a las distintas necesidades de mantenimiento de la flota municipal.

El primer lote contempla el suministro de recambios y materiales para turismos, furgonetas, vehículos todoterreno y camiones de la flota municipal. Incluye desde piezas mecánicas hasta componentes necesarios para las reparaciones habituales de estos vehículos.

El segundo lote está destinado al suministro de recambios y materiales para motocicletas y ciclomotores utilizados por los distintos servicios municipales, garantizando la disponibilidad de piezas para su mantenimiento y reparación.

El tercer lote incluye el suministro de neumáticos para todos los vehículos municipales, así como los servicios asociados de instalación, sustitución, reparación de pinchazos, equilibrado, alineación y otras actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los vehículos.

Por su parte, el cuarto lote abarca el suministro de lubricantes, aceites, líquidos refrigerantes, anticongelantes, líquido de frenos y otros productos imprescindibles para el mantenimiento preventivo de la flota municipal.

Finalmente, el quinto lote comprende el suministro de material fungible y consumibles para los talleres municipales, como papel, siliconas, detergentes, trapos, pinturas, disolventes y otros productos necesarios para el desarrollo diario de las tareas de reparación y mantenimiento.

Esta organización por lotes permite adaptar cada contratación a las características específicas de los distintos suministros, garantizando una gestión más eficiente y una mayor concurrencia de empresas especializadas.

APUESTA POR LA CALIDAD, LA SEGURIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

El pliego establece exigentes requisitos técnicos y de calidad para los suministros, incluyendo la obligatoriedad de que los materiales dispongan de homologación y marcado europeo, así como la acreditación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad laboral para buena parte de los lotes.

En el caso de los neumáticos, se exige el suministro de primeras marcas y el cumplimiento de los estándares europeos en materia de seguridad, eficiencia energética y reducción del ruido, contribuyendo así a una gestión más sostenible y eficiente de la flota municipal.

Asimismo, el contrato contempla medidas orientadas a la mejora de la gestión y el control de los suministros, favoreciendo una mayor eficiencia en el mantenimiento de los vehículos municipales.